خطر مميت في الشتاء.. تعرف على أهم أعراضه

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على الرغم من ارتباط فصل الشتاء عادة بالفيروسات، المسببة لنزلات البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، لكنه يمكن أن يزيد أيضًا من فرص إصابة بأزمة قلبية قاتلة.

ورصدت دراسة ألمانية نُشرت في عام 2013 لأول مرة، تزايد الأزمات في جميع أنحاء العالم مع انخفاض درجات الحرارة.

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ضغط أكبر على القلب

وفي الطفس البارد، يعمل القلب بجهد أكبر لإبقاء الجسم دافئًا مما يزيد من معدل ضربات القلب، بحسب مركز أبحاث القلب في المملكة المتحدة، فيما زيادة معدل ضربات القلب من خطر الإصابة بأزمة قلبية.

وقال الخبراء: “في حين أن هذه عملية طبيعية، إلا أنها يمكن أن تكون مدعاة للقلق لدى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر مثل البالغين فوق 65 عامًا، والذين يعانون من ظروف صحية طويلة الأمد، والذين يعانون من زيادة الوزن ويعيشون أنماط حياة أقل صحة”.

وحدد مركز أبحاث القلب، بعض الطرق العملية والفعالة من حيث التكلفة لحماية القلب والشعور بالدفء خلال الشتاء.

البقاء داخل المنزل

لتقليل تأثير الطقس البارد، حاول البقاء داخل عند 18 درجة مئوية على الأقل، مع صنع وجبات ومشروبات ساخنة بانتظام، مع ممارسة بعض التمارين في المنزل لتدفئة درجة حرارة الجسم الأساسية.

وأوضح مركز أبحاث القلب “حتى استخدام جهاز تمرين بدواسة أثناء الجلوس لتحريك الساقين، سيساعد على الشعور بالدفء أثناء الجلوس”.

ارتداء الملابس الثقيلة

في الأيام الباردة، من الأفضل البقاء في المنزل إذا كنت تعاني من الأمراض. وفي أيام الشتاء الأكثر اعتدالًا، قم بتدفئة جسمك بارتداء ملابس ثقيلة أثناء الوجود بالخارج، ولا تنس القبعة والقفازات والوشاح.

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اتباع نظام غذائي صحي

– قلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق اتباع نظام غذائي صحي.

– أعط الأولوية لتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والشوفان والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والمكرونة.

– اختر اللحوم والأسماك الخالية من الدهون، بما في ذلك حصة واحدة من الأسماك الزيتية في الأسبوع – مثل السلمون والماكريل والسردين والسلمون المرقط.

– تجنب تناول الكثير من الدهون المشبعة عن طريق اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم والطهي بزيت الزيتون الصحي للقلب.

– توقف عن التدخين، لأن عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

9 أعراض للأزمة القلبية

حددت هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، الأعراض الرئيسية للإصابة بأزمة قلبية، وهي:

1-ألم في الصدر – إحساس بالضغط، وثقل، وضيق أو ضغط على الصدر

2 -ألم في أجزاء أخرى من الجسم – من الصدر إلى الذراعين (عادة ما تتأثر الذراع اليسرى، لكنه يمكن أن يؤثر على كلا الذراعين) والفك والرقبة والظهر والبطن (البطن)

3 -الشعور بالدوار أو الدوار

4 – التعرق

5 – ضيق في التنفس

6 – الشعور بالغثيان أو المرض (القيء)

7 – شعور غامر بالقلق (مشابه لنوبة الهلع)

8 – السعال أو الصفير

9- الآلام الطفيفة – بعض الأشخاص قد يعانون فقط من آلام طفيفة، مثل عسر الهضم. في حين أن أكثر أعراض الأزمة القلبية شيوعًا لدى كل من الرجال والنساء هو ألم الصدر، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس والغثيان / القيء وآلام الظهر أو الفك.