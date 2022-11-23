الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«STC» تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة لحاملي البكالوريوس.. عبر هذا الرابط
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«STC» تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة لحاملي البكالوريوس.. عبر هذا الرابط

«STC» تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة لحاملي البكالوريوس.. عبر هذا الرابط

«STC» تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة لحاملي البكالوريوس.. عبر هذا الرابط
٠٨:١٤:٢٥ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس ، في عدة تخصصات : (الإدارية، المالية ، القانونية ، الفنية ، التقنية ، الهندسية ، و غيرها ) وذلك وفقاً  للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية:

مشرف تسويق

أخصائي موازنة

مشرف دعم تكنولوجيا المعلومات

مشرف التخطيط لشركاء أعمال الموارد البشرية

رئيس فـريق التطويرالتنظيمي لقطاعات الموارد البشرية والمراجعة الداخلية

مدير التخطيط الوظيفي وتصميم البرامج

خبير أول المنتجات الرقمية

اخصائي التدقيق الداخلي

خبير أول  عمليات الدمج والاستحواذ

قيادة الشراكات العالمية ومحلل التحالفات الاستراتيجية

محلل كفاءة الأعمال الأول

أخصائي شؤون لجان مكتب المدير العام

مشرف الحوكمة الفرعية

مشرف للأمن السيبراني

مدير حسابات كبار

مشرف تطوير المؤسسة

مشرف اتصالات رقمية

مشرف تسويق

محلل اتصالات رقمية أول

مشرف الرقابة المالية

أخصائي المحاسبة

محلل أول للرقابة المالية

اخصائي الرقابة المالية

كبير محللي الاتصالات الرقمية

مشرف مراقبة مالية

اخصائي محاسبه

كبير محلل مراقبة مالية

مشرف محاسبة

مشرف تخطيط مالي

كبير محللي تخطيط مالي

أخصائي استمرارية الأعمال

مشرف تجارب الموظفين

مشرف المخاطر والالتزام للموارد البشرية

مشرف إدارة تغيير

كبير خبراء برنامج القادة الواعدين

مشرف إجراءات موارد بشرية

اخصائي التخطيط المالي للقوى العاملة

أخصائي استراتيجية القوى العاملة

مشرف التخطيط المالي للقوى العاملة

وغيرها ..

لتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم : (اضغط هنا)

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