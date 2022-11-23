«الزكاة والضريبة»: اعرف حقك عند طلبك من المتاجر الإلكترونية لشحناتك الدولية

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نشر الحساب الرسمي لـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” توضيحا حول حقوق المستخدمين من المتاجر الإلكترونية والشركات الناقلة.

3 التزامات على الشركات الناقلة

وعنونت “الزكاة والضريبة”، منشورها بعنوان: “اعرف حقك عند طلبك من المتاجر الإلكترونية لشحناتك الدولية”، موضحة أن السركات الناقلة ملزمة بـ

1- إنهاء إجراءات الاستيراد

2- سلامة الشحنة

3- طلب الاسم ورقم الهوية فقط، ولا يحق لها الحصول على نسخة من الهوية

وأوضحت الهيئة أنه في حال فرضت الشركة الناقلة رسوما إضافية، من حق المستفيد كلب نسخة من “البيان الجمركي” للتأكد من صحة الرسوم.

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وفي سياق منفصل، ردت الهيئة، في وقت سابق، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مغرد قال فيه “هل يمكن الخروج من المنافذ الجمركية برخصة مركبة منتهية؟”.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يجب حمل أصل الاستمارة ويجب أن تكون سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو يلزم وجود تفويض خارجي ساري المفعول، حال الخروج بمركبة منتهية الصلاحية بالمنافذ الجمركية.