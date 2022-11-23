الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الزكاة والضريبة»: اعرف حقك عند طلبك من المتاجر الإلكترونية لشحناتك الدولية
«STC» تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة لحاملي البكالوريوس.. عبر هذا الرابط
توضيح من المياه الوطنية بشأن نسبة ملوحة مياه الشرب
ضربة جديدة لـ الملالي.. أسرتا «رفسنجاني» و «الخميني» ترفضان طلب النظام لتهدئة الثوار
لبنان.. لحظة ضبط شحنة كوكايين قبل تهريبها والأمن يكشف الدولة المستهدفة
رغم الإسلاموفوبيا.. مسلمو كندا طيلة 150 عاما الأكثر ولاءً وانتماءً

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الزكاة والضريبة»: اعرف حقك عند طلبك من المتاجر الإلكترونية لشحناتك الدولية

«الزكاة والضريبة»: اعرف حقك عند طلبك من المتاجر الإلكترونية لشحناتك الدولية

«الزكاة والضريبة»: اعرف حقك عند طلبك من المتاجر الإلكترونية لشحناتك الدولية
٠٨:١٦:٢٣ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

نشر الحساب الرسمي لـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” توضيحا حول حقوق المستخدمين من المتاجر الإلكترونية والشركات الناقلة.

3 التزامات على الشركات الناقلة

وعنونت “الزكاة والضريبة”، منشورها بعنوان: “اعرف حقك عند طلبك من المتاجر الإلكترونية لشحناتك الدولية”، موضحة أن السركات الناقلة ملزمة بـ

1- إنهاء إجراءات الاستيراد

2- سلامة الشحنة

3- طلب الاسم ورقم الهوية فقط، ولا يحق لها الحصول على نسخة من الهوية

وأوضحت الهيئة أنه في حال فرضت الشركة الناقلة رسوما إضافية، من حق المستفيد كلب نسخة من “البيان الجمركي” للتأكد من صحة الرسوم.

اقرأ أيضا:

توضيح مهم من الزكاة والضريبة حول تمديد مبادرة «الإعفاء من الغرامات»

وفي سياق منفصل، ردت الهيئة، في وقت سابق، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مغرد قال فيه “هل يمكن الخروج من المنافذ الجمركية برخصة مركبة منتهية؟”.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يجب حمل أصل الاستمارة ويجب أن تكون سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو يلزم وجود تفويض خارجي ساري المفعول، حال الخروج بمركبة منتهية الصلاحية بالمنافذ الجمركية.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الشركات الناقلة للشحنات المتاجر الإلكترونية توضيح زاتكا هيئة الزكاة والضريبة

مواد ذات صلة

المزيد
مكة.. إصابة مواطن بطلق ناري وانقلاب مركبة في «مضاربة جماعية»

مكة.. إصابة مواطن بطلق ناري وانقلاب مركبة في «مضاربة جماعية»

٠٨:٢٣ م، السبت، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٦
الرياض.. عاصمة وتاريخ وثقافة

الرياض.. عاصمة وتاريخ وثقافة

٠٥:٠١ م، الأثنين، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
«الصحة»: لا وفيات أو إصابات جديدة بـ«كورونا»

«الصحة»: لا وفيات أو إصابات جديدة بـ«كورونا»

١٠:٥٤ م، الخميس، ٠٧ يناير ٢٠١٦
سفارة المملكة ببريطانيا: الأولوية لقضية «ناهد المانع» حتى تأخذ العدالة مجراها

سفارة المملكة ببريطانيا: الأولوية لقضية «ناهد المانع» حتى تأخذ العدالة مجراها

١٢:٢٧ ص، الثلاثاء، ٠٢ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *