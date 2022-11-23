برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

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أعلن (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – UNDP) ، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مستشار دولي – خبير تقني لدعم الاتصالات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

المؤهلات والخبرات:

درجة الماجستير في القانون أو العلاقات الدولية أو دراسات التنمية أو ما يعادلها.

القدرة على العمل بمبادرة شخصية وكذلك كعضو في فريق والعمل تحت الضغط.

مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين ، بما في ذلك القدرة على إقامة علاقات تعاون قوية مع كبار المسؤولين الحكوميين.

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خبرة في تطوير استراتيجية الاتصال.

المعرفة والخبرة في العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الفهم الجيد والممارسة لتنمية القدرات.

عملت مع المنظمات الدولية (OECD، WB …) لتطوير وتنفيذ استراتيجيات الاتصال. عملت على استراتيجيات المشاركة مع أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين العالميين بشأن السياسات العامة المختلفة.

إجادة اللغة الإنجليزية ، وتعتبر المعرفة العملية باللغة العربية أحد الأصول.

عن البرنامج:

بدأ التعاون الفني للأمم المتحدة مع المملكة العربية السعودية في عام 1952 بموجب طرق مختلفة للمساعدة تحت مظلة الأمم المتحدة، قبل إنشاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي عام 1965، تم دمج هذه الطرق المختلفة هذه لتُشكل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يعمل منذ ذلك الحين كشريك إنمائي للحكومة في مجموعة متنوعة من المشاريع التي تغطي العديد من المجالات، وقام بتشكيل خدماته استجابة لاحتياجات المملكة التنموية.

طريقة التقديم:

أوضح البرنامج، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، في موعد أقصاه 22 إلى 28 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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