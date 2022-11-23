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ينتشر بين الناس في توديع الميت «تقبيله قبل غلق الكفن عليه».. ما الحكم؟
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ينتشر بين الناس في توديع الميت «تقبيله قبل غلق الكفن عليه».. ما الحكم؟

ينتشر بين الناس في توديع الميت «تقبيله قبل غلق الكفن عليه».. ما الحكم؟

ينتشر بين الناس في توديع الميت «تقبيله قبل غلق الكفن عليه».. ما الحكم؟
٠٦:٥٢:٣٣ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم تقبيل الميت بعد تكفينه.

وورد إلى الشيخ “الخضير”، سؤالًا مفاده : ” مات قريب لي وبعد تغسيله كفناه وأبقينا اللفافة التي في الأعلى مفتوحة؛ لكي يتمكن أقاربه وأولاده من رؤيته وتقبيله قبل عقد اللفافة، فهل لهذا التقبيل أصل في السنة؟”.

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وجاء رد الشيخ “الخضير” :” لما توفي النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل عليه أبو بكر -رضي الله عنه-وقبَّله، وقال: «بأبي أنت وأمي، طبت حيًا وميتًا» [البخاري: 3667]، هذا أصل في التقبيل الذي يسمونه توديع الميت، فلا مانع أن يقبله أهله وذووه ومن أراد تقبيله من محبيه، فالمقرر جواز ذلك -إن شاء الله تعالى-“.

الكلمات الدلالية:
الشيخ الخضير تكفين الميت توديع الميت عبدالكريم الخضير فتاوى واحكام

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