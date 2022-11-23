ينتشر بين الناس في توديع الميت «تقبيله قبل غلق الكفن عليه».. ما الحكم؟

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أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم تقبيل الميت بعد تكفينه.

وورد إلى الشيخ “الخضير”، سؤالًا مفاده : ” مات قريب لي وبعد تغسيله كفناه وأبقينا اللفافة التي في الأعلى مفتوحة؛ لكي يتمكن أقاربه وأولاده من رؤيته وتقبيله قبل عقد اللفافة، فهل لهذا التقبيل أصل في السنة؟”.

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وجاء رد الشيخ “الخضير” :” لما توفي النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل عليه أبو بكر -رضي الله عنه-وقبَّله، وقال: «بأبي أنت وأمي، طبت حيًا وميتًا» [البخاري: 3667]، هذا أصل في التقبيل الذي يسمونه توديع الميت، فلا مانع أن يقبله أهله وذووه ومن أراد تقبيله من محبيه، فالمقرر جواز ذلك -إن شاء الله تعالى-“.