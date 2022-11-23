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مساعد وزير الدفاع: قريبًا.. إنشاء «جامعة الدفاع الوطني»
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مساعد وزير الدفاع: قريبًا.. إنشاء «جامعة الدفاع الوطني»

مساعد وزير الدفاع: قريبًا.. إنشاء «جامعة الدفاع الوطني»

مساعد وزير الدفاع: قريبًا.. إنشاء «جامعة الدفاع الوطني»
٠٧:٢٧:٠٢ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التخرير:

أعلن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفذية، الدكتور خالد البياري، أن الوزارة ستنشئ قريبًا “جامعة الدفاع الوطني”.

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الموارد البشرية في وزارة الدقاع

وقال البياري في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”: “الموارد البشرية في وزارة الدقاع تأخذ حصة الأسد من الاهتمام، لا من ناحية التشريعات، لا من ناحية التنظيمات، لا من ناحية التركيز على التدريب”.

وأضاف: “أهم شيء في المنظومات العسكرية وقت السلم: التجهيز والتدريب، وبالتالي وجود منظومة تعمل بكفاءة في مجال التعليم والتدريب أساس لنجاح وزارة الدفاع”.

وأشار إلى أنه “من هنا جاء التركيز على إنشاء إدارة عامة للموارد البشرية للتعليم والتدريب، خصوصًا من ناحية التشريعات، والقدرات التي تحتاجها، والمناهج وما إلى ذلك”.

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كلية الدفاع الوطني

وأوضح أن “هناك مبادرة حاليًا لإنشاء كلية الدفاع الوطني لتكمل حلقة المنظومة التعليمية والتدريبية في جامعة الدفاع، كل هذا يعطيك الانطباع بأن الموارد البشرية لنا هي الأساس”.

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