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3 أنواع من الفواكه تقي من أعراض الشيخوخة

3 أنواع من الفواكه تقي من أعراض الشيخوخة

3 أنواع من الفواكه تقي من أعراض الشيخوخة
٠٦:٥١:٤٥ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ينصح خبراء الصحة، بتناول بعض الفواكه للوقاية من أعراض الشيخوخة خاصة مع التقدم في العمر.

ويؤكد الخبراء، أن الفاكهة يمكن أن تكون مفيدة مع التقدم بالعمر، لأنها تساعد الجسم في مواجهة المشاكل التي تحصل بسبب الشيخوخة.

وأوضح أخصائي التغذية، جيسي فيدر، أن هناك 3 أنواع من الفاكهة التي تعتبر مفيدة في تقليل أعراض الشيخوخة والوقاية منها وهي:

الموز

يعد ضغط الدم أحد أهم الجوانب التي يجب مراقبتها مع التقدم في العمر، حيث تصبح الشرايين أقل مرونة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم.

ويعد الموز مصدرا رائعا للبوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الدم.

ويحتوي الموز أيضا على الألياف أيضا، وهو أمر ضروري ومفيد بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بصحة الأمعاء وفقدان الوزن.

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البرتقال

البرتقال يعد مفتاح رئيسي آخر للبقاء بصحة جيدة مع تقدمك في العمر هو الحفاظ على مناعتك معززة، فهو غني بفيتامين سي.

ومع التقدم في السن، تضعف الأجهزة المناعية وكذلك العظام، ويمكن أن يساعد فيتامين سي في تعزيز جهاز المناعة، كما يمكن أن يساعد الكالسيوم في الحفاظ على صحة العظام وقوتها.

يمكنك إضافة هذه الفاكهة الحمضية إلى وجبة الإفطار كل صباح أو الاستمتاع بها طوال اليوم كوجبة خفيفة غنية بالعصارة لجني كل هذه الفوائد.

التوت البري

يعتبر التوت بشكل عام من أفضل الفواكه المتوفرة للصحة العامة، أيضا التوت الأزرق، يعد خيارا رائعا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما لأنه “مليء بمضادات الأكسدة القوية”.

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الكلمات الدلالية:
أعراض الشيخوخة الشيخوخة صحة فواكه

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