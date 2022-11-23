الذهب يتراجع والدولار يستقر وانتظار قلق لاجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»

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سيطر الحذر على تعاملات واسعار الذهب اليوم، انتظارا لإعلان تفاصيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حين استقر الدولار في تعاملات اليوم، مع صعود اليورو.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1737.79 دولار للأوقية، في حين لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب وسجلت 1738.20 دولار للأوقية.

وينتظر المستثمرون بيان اجتماع لجنة السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي، الذي عقد في الأول والثاني من نوفمبر الجاري، وكذلك مؤشرات من بيانات السلع المعمرة وطلبات إعانة البطالة الأمريكية.

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استقرار الدولار والاسترليني وصعود اليورو

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء الدولار أمام ست عملات رئيسية، بشكل عام عند 107.1، بعد تراجعه 0.65% في اليوم السابق بعدما عزز تحسن المعنويات الإقبال على العملات الأعلى في المخاطر.

وارتفع الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية هذا العام، مدعوما برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمعدلات كبيرة لكبح التضخم، إلا أن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التي جاءت أقل من المتوقع حفزت توقعات المستثمرين برفع الفائدة بمعدلات أقل، وفقا لـ”رويترز”.

وصعد اليورو 0.1% إلى 1.03090 دولار بعد بيانات جديدة أظهرت أن التباطؤ في نشاط الأعمال في منطقة اليورو قد تراجع قليلا في نوفمبر، بينما استقر الجنيه الاسترليني عند 1.18915 دولار.