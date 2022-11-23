الجبير يبحث مبادرات المناخ مع مدير «الصحة العالمية»

تواصل – واس:

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

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جهود المملكة ومبادراتها بشأن المناخ

وجرى خلال الاستقبال، استعراض جهود المملكة ومبادراتها فيما يتعلق بالمناخ والحفاظ على البيئة بما في ذلك مبادرتي “السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر”، وبحث تأثير التغير المناخي والحد من آثاره السلبية على صحة الإنسان، كما تم مناقشة أوجه تعزيز التعاون المشترك بين المملكة والمنظمة في هذا المجال.

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فعالية امش 30

ونظمت وزارة الصحة أمس، فعالية للمشي تحت شعار امش30 ، في منتزه وادي حنيفة، بمشاركة معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس

وتسعى الصحة من إقامة هذه الفعالية لهذا العام 2022 إلى تفعيل عادة المشي ميدانيًا، ورفع الوعي حول ممارسة رياضة المشي وفوائدها، وحث المجتمع وتمكينه وتحفيزه بممارسة النشاط لمدة 30 دقيقة يومياً

وتأتي هذه الفعالية ضمن رؤية 2030 التي تمكن المجتمع من العيش في حياة صحية تسهم في رفع معدل الفئة العمرية في المجتمع في محاربة الأمراض المزمنة.