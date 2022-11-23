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كورونا يضرب شركات التكنولوجيا الصينية.. شاومي تتراجع 9.7%
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كورونا يضرب شركات التكنولوجيا الصينية.. شاومي تتراجع 9.7%

كورونا يضرب شركات التكنولوجيا الصينية.. شاومي تتراجع 9.7%

كورونا يضرب شركات التكنولوجيا الصينية.. شاومي تتراجع 9.7%
٠٦:٣١:٤٥ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أثرت حالة الإغلاق قي الصين بسبب فيروس كورونا على شركات التكنولجويا العملاقة في البلاد.

وأعلنت شركة شاومي كورب لتصنيع الهواتف الذكية، اليوم، تراجع إيراداتها في الربع الثالث 9.7%.

تراجع طلب المستهلكين

وتأثرت مبيعات الشركة بشكل أساسي بالقيود التي تفرضها الصين لاحتواء كوفيد-19، والإغلاق المتكرر في البلاد، فضلا عن وراجع الطلب من المستهلكين.

وسجلت الشركة مبيعات في الربع الثالث 70.17 مليار يوام، بما يعادل 9.81 مليار دولار، مقابل 78.063 مليار يوان في الربع نفسه من العام الماضي، لتأتي المبيعات أقل بشكل طفيف من توقعات المحللين عند 70.52 مليار يوان.

وتراجع صافي الدخل 59.1% إلى 2.12 مليار مقابل 5.176 مليار يوان قبل عام، وفقا لـ”رويترز”.

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تراجع 11% لقطاع الإلكترونيات

وشهد قطاع الإلكترونيات فترة صعبة، فيما أشارت شركة أبحاث السوق كاناليس إلى أن شحنات الهواتف الذكية تراجعت 11%في الصين في الربع الثالث و9 في المائة على مستوى العالم.

وهبطت الإيرادات من الهواتف الذكية، التي تشكل ما يقرب من 60% من إجمالي مبيعات شاومي، 11.1 في المائة على أساس سنوي.

وحققت شاومي ارتفاعا في المبيعات في عام 2021 بعدما تمكنت من اقتطاع حصة في السوق من منافستها هواوي تكنولوجيز التي تراجعت قدرتها على شراء المكونات بسبب العقوبات الأمريكية، إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلا.

الكلمات الدلالية:
الصين شركات التكنولوجيا شركة شاومي قطاع الإلكترونيات كورونا كوفيد 19

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