600 وظيفة بوزارة الشؤون الإسلامية.. التقديم ينتهي غدًا

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دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الراغبين في شغل قرابة 600 وظيفة بمنطقتي (الرياض) و (نجران) لوظيفتي (إمام، مؤذن) إلى سرعة التقديم؛ حيث من المقرر أن ينتهي التقديم على الوظائف غدًا الخميس.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف على نظام العقود الرسمية براتب شهري (للجامعي 6000 ريال)و (الثانوي 4500 ريال) أو (على نظام المكافآت)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف المتاحة:

إمام.

مؤذن.

تفاصيل الوظائف:

راتب شهري للجامعي 6,000 ريال.

راتب شهري للثانوي 4,500 ريال.

أو على نظام المكافآت.

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المؤهلات :

شهادة الثانوية العامة فأعلى.

الشروط العامة:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

حسن السيرة والسلوك.

اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

لا يقل العمل عن 18 سنة.

لوظائف أئمة (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).

لوظائف مؤذنين (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).

طريقة التقديم: