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تحذيرات الأرصاد والدفاع المدني من اليوم وحتى الجمعة على هذه المناطق والمحافظات

تحذيرات الأرصاد والدفاع المدني من اليوم وحتى الجمعة على هذه المناطق والمحافظات

تحذيرات الأرصاد والدفاع المدني من اليوم وحتى الجمعة على هذه المناطق والمحافظات
٠٥:٣٢:٣١ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، اعتبارا من اليوم، وتستمر حتى الجمعة القادم 1444/5/1.

وكشف الدفاع المدني أنه ووفقا لتوقعات مركز الأرصاد، فإن الأمطار ستشمل العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، الليث.

في حين أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه والالتزام بتعليماته، داعيا الله أن يجعلها أمطار خير وبركة مؤكدا بقوله: “تعاونكم هدفنا.. وسلامتكم غايتنا”.

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وكان المركز قد توقع أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة ولأجزاء الساحلية منها وكذلك مناطق تبوك، الجوف وحائل والحدود الشمالية.

فيما لا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، القريات، طريف، وسواحل المنطقة الشرقية.

الكلمات الدلالية:
أمطار اخبار السعودية الارصاد الدفاع المدني طقس السعودية مكة

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