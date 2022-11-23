عصر اليوم.. شاهد تساقط أمطار وجريان السيول في حي الزاهر بمكة

تواصل – فريق التحرير:

تساقطت عصر اليوم كميات من الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول في حي الزاهر والعمرة بمكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض حي الزاهر في مكة لأمطار غزيرة وسيول جارفة ملأت الشوارع والطرقات.

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جريان السيول بتهامة الباحة والبيضا في تبوك

ونتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدار أيام، جرت اليوم السيول بالأحسبة غرب المخواة بتهامة في منطقة الباحة جنوب المملكة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول الأحسبة غرب المخواة بتهامة في الباحة، بسبب هطول كميات غزيرة من الأمطار على المنطقة ومحافظاتها.

كما جرت السيول الجارفة وتساقطت كميات كبيرة من الأمطار اليوم، على شمال البيضاء جنوب منطقة تبوك.

11 منطقة على موعد مع الحالة المطرية الخامسة

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني أن تشهد أجواء المملكة حالة ممطرة مصحوبة برياح باردة على مدار اليوم، وتكون ذروتها – بمشيئة الله تعالى – اليوم الأربعاء.

أمطار رعدية على مكة والمدينة وهذه المناطق

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة المدينة المنورة ولأجزاء الساحلية منها وكذلك مناطق تبوك، الجوف وحائل والحدود الشمالية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.