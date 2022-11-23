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فيديو مدهش.. بركان «كليوتشفسكايا» الروسي يُطلق حممًا كالقنابل
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فيديو مدهش.. بركان «كليوتشفسكايا» الروسي يُطلق حممًا كالقنابل

فيديو مدهش.. بركان «كليوتشفسكايا» الروسي يُطلق حممًا كالقنابل

فيديو مدهش.. بركان «كليوتشفسكايا» الروسي يُطلق حممًا كالقنابل
٠٤:٥٧:٥٥ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

انفجر بركان «كليوتشفسكايا» الروسي الرهيب، وأطلق كميات كبيرة وضخمة من الحمم التي ارتفعت كالقنابل.

البركان استيقظ من سباته وبدأ يطلق القنابل البركانية

وأعلن معهد علم البراكين والزلازل بفرع أكاديمية العلوم الروسية بالشرق الأقصى، إن بركان «كليوتشفسكايا» استيقظ من سباته وبدأ يطلق القنابل البركانية.

ونقلت «روسيا اليوم»، عن خبراء أن سيول الحمم النارية ستنطلق قريبًا من هذا البركان الذي يعتبر أعلى البراكين النشطة في منطقة أوراسيا.

البركان سبقه زلزال بلغت قوته 5.7 درجة

وقبل أيام، أفادت الخدمة الجيوفيزيائية في كامتشاتكا بأن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا، وبعد هذه الهزات الأرضية، ظهر الوهج في فوهة بركان كليوتشفسكايا.

وأوضح مدير المعهد أن الإنفجارات بدأت في قمة بركان كليوتشفسكايا، حيث يشهد حاليا انبعاثات فردية من القنابل النارية بمعدل يصل إلى 10 انفجارات في الساعة.

وبسبب العمق الكبير لجوف هذا البركان- حوالي 200 متر – يمكن رؤية بعضها فقط عند الحافة، ووفقا للعلماء فإنه من المتوقع أن تتدفق الحمم البركانية المصحوبة بتكوين تدفقات طينية ستغطي مجاري الأنهار في منطقة البركان.

الكلمات الدلالية:
أكاديمية العلوم الروسية انفجار بركان بركان كليوتشفسكايا روسيا

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