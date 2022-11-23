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كيف تتشكّل الصواعق؟ وكيف يمكن تجنب خطرها؟

كيف تتشكّل الصواعق؟ وكيف يمكن تجنب خطرها؟

كيف تتشكّل الصواعق؟ وكيف يمكن تجنب خطرها؟
٠٤:٤٥:١٦ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشر المركز الوطني للأرصاد، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “تويتر” يشرح فيه كيف تتشكل الصواعق.

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طريقة تشكل الصواعق

وقال إن الصواعق عبارة عن شرارة كهربائية تحدث نتيجة للتفريغ الجوي والمرئي للشحنات الموجبة والسالبة، والتي بين السحب بعضها ببعض، أو السحب والأرض، وكما أنها تحدث نتيجة للسحب التراكمية الرعدية الممطرة، وهي غالبُا ما تحدث على المرتفعات.

ونصح المركز الوطني للأرصاد بأنه “في حالات الأمطار والصواعق تجنب إستخدام الهواتف المتحركة إلا عند الضرورة القصوى وخاصة أثناء حدوث العواصف الرعدية”.

وقال محلل الطقس في المركز، عقيل العقيل في تصريح سابق، إنه ينصح بعدم استخدام الهاتف عند قمم الجبال لتفادي التعرض للصواعق الرعدية؛ لكون موجات الهاتف جاذبة لهذه الصواعق.

كيف تتجنب خطر الصواعق؟ 

وينصح الخبراء بأنه في حال فاجأت صاعقة الإنسان في الخلاء، يجب الاحتراس من هذا الخطر. عبر منع سريان التيار في الجسم عندما تضرب الصاعقة الأرض بالقرب من الإنسان، وذلك بضم الرجلين فيكون تلامس الرجلين في نقطة واحدة.

ففي منطقة توزيع الجهد الكهربائي الناتج من الصواعق يكون الوقوف بقدمين مضمومين هو أسلم الطرق. ولذلك يجب ضم الرجلين عند حدوث البرق والجلوس القرفصاء (لكي لا يجذب المرء الصاعقة إليه).

ولكن لا يجب الجلوس على الأرض أو الاستلقاء – وإلا فإن الإنسان يعرض نفسه للموت إذا ضربت الصاعقة بالقرب منه. كذلك عدم الوقوف تحت شجرة فهذا أيضا خطير إذ تجذب الشجرة الصواعق ومنها إلى الشخص الواقف تحتها.

وإذا كان المرء في المياه على الشاطيء فيجب الخروج من البحر بأسرع وقت، إذ تشكل الرأس البارزة فوق سطح الماء نقطة جاذبة للصواعق.

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المركز الوطني للأرصاد كيف تتشكّل الصواعق؟ كيف يمكن تجنب خطر الصواعق؟ الظواهر الجوية

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