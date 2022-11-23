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البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب.. وأوكرانيا ترحب

البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب.. وأوكرانيا ترحب

البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب.. وأوكرانيا ترحب
٠٤:٤٢:٠٨ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قرر البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب على خلفية الحرب في أوكرانيا.

روسيا تنتهك القانون الدولي

وقال البرلمان الأوروبي إن الضربات العسكرية التي تنفذها موسكو على أهداف مدنية مثل البنية التحتية للطاقة ومستشفيات ومدارس وملاجئ في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي.

مطالبات بوضع فاجنر وقوات قاديروف بقوائم الإرهاب

وطالب برلمان أوروبا بإدراج شركة «فاجنر» وقوات «قاديروف» ضمن قوائم المنظمات الإرهابية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

أوكرانيا ترحب بتصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

من جهته، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، بقرار البرلمان الأوروبي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، داعياً لمحاسبتها وعزلها على كل المستويات.

مقتل مواطن إثر غارة روسية على العاصمة كييف

وأكد أندريه يارماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن الخطوة تؤكد عزلة روسيا الدولية ووضعها كدولة منبوذة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى مقتل مواطن إثر غارة روسية على العاصمة كييف.

وكشف وزير الخارجية الأوكراني أن روسيا تحتفل بتصنيفها دولة راعية للإرهاب بإرهاب صاروخي جديد ضد كييف ومدن أخرى، وأنه يتعين عزل روسيا على جميع المستويات ومساءلتها لوضع حد لسياستها الإرهابية الطويلة الأمد.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا البرلمان الأوروبي روسيا فاجنر قوائم الإرهاب قوات قاديروف

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