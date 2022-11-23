بالصور والفيديو.. شركة Drako Motors الأمريكية تكشف عن أحدث سياراتها

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أعلنت شركة Drako Motors الأمريكية عن مركبتها الجديدة التي صممت لتكون من بين أقوى سيارات الكروس أوفر في العالم.

والسيارة الجديدة تتميز بهيكل كروس أوفر شديد الانسيابية، وأبواب تفتح إلى الأعلى كما في بعض السيارات الرياضية، وكاميرات مثبتة على جانبيها للاستغناء عن المرايا التقليدية للتقليل من مقاومة الهواء.

كما جاءت السيارة بهيكل كبير بطول 5 أمتار تقريبا، عرضه 205 سم، ارتفاعه 160 سم، ومسافة الخلوص الأرضي فيه 163 ملم ويمكن زيادة هذه المسافة حتى 315 ملم لتتمكن المركبة من اجتياز الطرق الوعرة بسهولة.

تجهيز السيارة بـ 4 محركات كهربائية

وتبعا لمطوريها فإن السيارة جهّزت بأربع محركات كهربائية بعزم كلي يعادل 2000 حصان، ورغم وزنها الذي يبلغ 2254 كلغ يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 1.9 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة 320 كلم/ساعة.

وحصلت المركبة على شاشة لمسية عملاقة في منتصف واجهة القيادة، وشاشة قبالة السائق، وزودت بتقنيات الشحن اللاسلكي للهواتف، كما زودت أنظمة الفرملة فيها بأقراص خاصة مصنوعة من الكربون والسيراميك.

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