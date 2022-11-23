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بعدما تسلمتها أوكرانيا.. 10 معلومات عن أصغر مُسيّرة في العالم
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بعدما تسلمتها أوكرانيا.. 10 معلومات عن أصغر مُسيّرة في العالم

بعدما تسلمتها أوكرانيا.. 10 معلومات عن أصغر مُسيّرة في العالم

بعدما تسلمتها أوكرانيا.. 10 معلومات عن أصغر مُسيّرة في العالم
٠٤:٠٥:١٥ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية، دانيل بيسونوف، أن جنود الجيش الروسي سجلوا تحليق مسيّرات عسكرية متناهية الصغر أطلقها الجيش الأوكراني.

10 معلومات عن أصغر مسيرة في العالم

وأكد أن مسيّرة Black Hornet تُعد من أصغر المسيّرات العسكرية في العالم:

1 ـ تم تصنيعها عام 2012 في شركة Prox Dynamics النرويجية.

2 –  اشترت بريطانيا دفعة كبيرة منها لجيشها.

3 – لا يزيد طول المسيّرة عن 100 ميليمتر.

4 – وزنها 18 جرامًا فقط.

5 – سرعتها 5 أمتار في الثانية.

6 – يمكن أن تبقى المسيّرة في الجو لمدة 25 دقيقة.

7 – تحلّق إلى مسافة 1000 متر.

8 – بفضل حجمها الصغير، يمكن للمسيرة تنفيذ مهام التجسس.

9 – استخدمت وحدات الاستطلاع البريطانية تلك المسيّرة العسكرية في أفغانستان.

10 – تستخدمها الآن وحدات مشاة البحرية الأمريكية.

وكانت حكومتا أوكرانيا والنرويج قد أعلنتا في أغسطس عام 2022 إنهما ستقومان بتمويل إنتاج 850 دروناً من طراز Black Hornet للجيش الأوكراني.

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الكلمات الدلالية:
أسلحة أوكرانيا أوكرانيا روسيا مسيرات عسكرية صغيرة

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