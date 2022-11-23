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القبض على 82 متهمًا وإحباط تهريب كميات من المخدرات في 6 مناطق
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القبض على 82 متهمًا وإحباط تهريب كميات من المخدرات في 6 مناطق

القبض على 82 متهمًا وإحباط تهريب كميات من المخدرات في 6 مناطق

القبض على 82 متهمًا وإحباط تهريب كميات من المخدرات في 6 مناطق
٠٣:٥٣:٣٣ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق: نجران وجازان وعسير والشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة ، أحبطت محاولات تهريب 26.5 طن من نبات القات المخدر، و 671 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و 290,170 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

القبض على 82 متهمًا منهم 18 مواطنًا

وأكد أن حرس الحدود قبض على المهربين، وعددهم 82 متهمًا، منهم 18 مواطنًا، و64 مخالفاً لنظام أمن الحدود، وهم: 34 من الجنسية الإثيوبية، و30 من الجنسية اليمنية، وأنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم «911» بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» و«996» في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
إحباط محاولات تهريب الحشيش المخدرات حرس الحدود نبات القات نجران

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