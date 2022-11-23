ارتفاع أسعار النفط بسبب انخفاض كبير للخام الأمريكي الأسبوع الماضي

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سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا جديدًا حيث أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاضًا أكبر من المتوقع للخام الأمريكي الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف بشأن انخفاض الطلب على الوقود من الصين، وسط تشديد قيود مكافحة فيروس كورونا.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر عقد يناير 2023 بنسبة 0.67%، ليسجل 88.95 دولار، كما ارتفع عقد يناير لتداول خام غرب تكساس الأمريكي عند 81.47 دولار للبرميل، على ارتفاع بنسبة 0.64%.

وعززت الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والعراق، والجزائر، تعليقات وزارة الطاقة بالمملكة بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها، لا يفكرون في تعزيز إنتاج النفط.

مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 4.8 مليون برميل

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، وفقًا لمصادر السوق.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط ​​تراجعًا قدره 1.1 مليون برميل في مخزونات الخام، في حين ارتفعت مخزونات المقطرات الأمريكية التي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات بنحو 1.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 600 ألف برميل.

وقدم عدم اليقين بشأن كيفية استجابة روسيا لخطط مجموعة الدول السبع «G7» للحد من أسعار النفط الروسية بعض الدعم للسوق.

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