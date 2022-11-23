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«الدفاع الروسية» إسقاط 5 مسيرات أوكرانية في البحر الأسود خلال يوم

«الدفاع الروسية» إسقاط 5 مسيرات أوكرانية في البحر الأسود خلال يوم

«الدفاع الروسية» إسقاط 5 مسيرات أوكرانية في البحر الأسود خلال يوم
٠٣:٣٣:٥٢ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من إسقاط 5 مسيرات في مناطق حقول مكثفات الغاز في البحر الأسود وسيفاستوبول خلال يوم واحد.

وأوضحت أن التقارير حول اتفاق مزعوم مع رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو حول مسائل أمن حركة السفن في البحر الأسود مجرد خيال.

وأكدت السلطات الروسية في سيفاستوبول بالقرم أن الدفاعات الجوية في المدينة أسقطت مسيرتين كانتا تهاجمان المدينة.

محاولات عزل روسيا على الساحة الدولية فشلت

وقال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي: إن محاولة الاتحاد الأوروبي مصادرة أملاكنا انتهاك للدستور الأوروبي والقانون الدولي، مؤكدًا أن محاولات عزل روسيا على الساحة الدولية باءت بالفشل.

وكشف مجلس الاتحاد الروسي أن الاتحاد الأوروبي سيشتري النفط الروسي بأعلى سعر بسبب استماعه للولايات المتحدة.

فيما رحب الرئيس الأوكراني بقرار البرلمان الأوروبي بتوصيف روسيا دولة «راعية للإرهاب»، مؤكدًا أهمية عزلها على كل المستويات.

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في الوقت نفسه، أعلن البيت الأبيض أن فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي سيقوض قدرة بوتين على تمويل الحرب على أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه المخابرات البريطانية أن روسيا استنفدت مخزونها من المُسيرات إيرانية الصنع، وستسعى على الأرجح للحصول على المزيد، وأنه منذ سبتمبر كثفت روسيا استخدام الطائرات الإيرانية المُسيّرة في قصف الأراضي الأوكرانية.

 

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الاتحاد الأوروبي البحر الأسود الدفاع الروسية الناتو

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