مفاجأة بشأن مصدر الهرمون المسؤول عن السعادة.. هكذا يتكون في الجسم

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كشفت العديد من الأبحاث العلمية أن 90% من هرمون السيروتونين “المسؤول عن السعادة”، يتكون في الجهاز الهضمي من خلال البكتيريا.

وبحسب الأبحاث، يرتبط الدماغ والجهاز الهضمي ببعضهما، من خلال الأعصاب الموجودة داخل الجهاز الهضمي، ما يسمح للدماغ والجهاز الهضمي بالتأثير في بعضهما بعضًا، عبر التحكم بوظائف الأمعاء، والصحة النفسية للشخص، والتأثير في الإدراك، والحالة المزاجية.

ويستجيب الجهاز العصبي لحالات الإجهاد والتوتر، حيث يتم إفراز هرمون الإبينفرين والكورتيزول من الغدة الكظرية والتي تؤثر في الهضم، وعند القلق والتوتر أو الاكتئاب يحصل تأثير مباشر في المعدة والقولون في حركة وانقباضات الجهاز الهضمي، ما قد يحفز الشعور بالألم والانتفاخات أو الغثيان.

المعدة هي الدماغ الثاني للإنسان

وكشف الدليل الصادر عن مجلس الصحة الخليجي، أن المعدة يطلق عليها الدماغ الثاني للإنسان، نظرًا لأن جدار الجهـاز الهضمي يبطنه طبقتان تتضمن ملايين الخلايا العصبية التي تربط بين الدماغ والجهاز العصبي المعوي والجهاز العصبي للدماغ المسـؤول عن التحكم بالهضم وإفراز الأحماض وغيرها من وظائف المعدة.

وأشار الدليل إلى 3 سلوكيات غذائية تؤثر في الجهاز الهضمي.

1- المضغ الجيد للطعام.

2- تنظيم الوجبات.

3- الإكثار من شرب الماء.

وتختلف الكميات الموصى بها من شخص لآخر بحسب عدة عوامل، منها العمر، وعمل التمثيل الغذائي للشخص، وحالته الصحية ونمط حياته.

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