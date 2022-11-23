7 قتلى في إطلاق نار جماعي بأحد المتاجر الأمريكية

تواصل – وكالات:

قتل سبعة أشخاص على الأقل، بمن فيهم المهاجم نفسه، في إطلاق نار جماعي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في متجر “وول مارت” في تشيسابيك بولاية فيرجينيا الأمريكية، وفقًا للسلطات المحلية.

أعلنت مدينة تشيسابيك عن حصيلة القتلى في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بعد ساعات من فتح مسلح النار على متجر وول مارت في سامز سيركل في مدينة يقطنها حوالي 251 ألف شخص، وتقع على بعد 100 ميل جنوب شرق ريتشموند بالقرب من نورفولك والساحل الشرقي لفيرجينيا.

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مقتل المسلح

وأكد ليو كوسينسكي، ضابط الإعلام في قسم شرطة تشيسابيك، في مؤتمر صحفي سابق مقتل المسلح. ولدى سؤاله عما إذا كان المشتبه به قد مات في إطلاق نار نفذته الشرطة، قال: “لا أعتقد ذلك، لكن لا يمكنني أن أقول ذلك بالتأكيد”.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغًا حول إطلاق النار في المتجر قبل الساعة 10:15 مساء الثلاثاء بقليل.

وقال كوسينسكي إنه عندما وصل الضباط، تم نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

وقال متحدث باسم “وول مارت” لوكالة (يو بي آي) في بيان: “لقد صدمنا هذا الحدث المأساوي في متجرنا في تشيسابيك بولاية فرجينيا. نحن نصلي من أجل المتضررين، والمجتمع وشركائنا”.

وكانت مدينة تشيسابيك أكدت في وقت سابق عبر “تويتر” وقوع “حادث إطلاق نار نشط” في وول مارت، مما أدى إلى وفيات متعددة.

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إطلاق نار بجامعة فيرجينيا

يأتي إطلاق النار بعد أكثر من أسبوع من إطلاق مسلح النار على ثلاثة من لاعبي كرة القدم في جامعة فيرجينيا مما أدى إلى مقتلهم، وإصابة اثنين آخرين في الحرم الجامعي ليلة 14 نوفمبر.

وقالت السناتور الديمقراطي لويز لوكاس في بيان “أشعر بالحزن الشديد لأن إطلاق النار الجماعي الأخير في أمريكا وقع في وول مارت في منطقتي في تشيسابيك بولاية فيرجينيا الليلة (الماضية) . لن أهدأ حتى نجد الحلول لإنهاء وباء العنف المسلح في بلدنا الذي أودى بحياة العديد من الأرواح”.

وقال السناتور الديمقراطي مارك وارنر، إنه “أصيب بالانزعاج من التقارير التي تتحدث عن إطلاق نار جماعي آخر.”

وكتبت النائبة إيلين لوريا، ديموقراطية بولاية فرجينيا، على موقع “تويتر”: “هذا يكفي” .