ماكدونالدز السعودية تتزين بالأخضر دعمًا للمنتخب السعودي

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في سابقة هي الأولى من نوعها، قامت سلسلة مطاعم ماكدونالدز في السعودية بتغيير لون شعارها من الأحمر إلى الأخضر؛ وذلك لدعم المنتخب السعودي المشارك في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وقد أطلقت ماكدونالدز حملة كبيرة لدعم المنتخب السعودي لكرة القدم وذلك بفروعها وعلى حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار “معاك يالأخضر”.

المنتخب الوطني يفوز فوزًا تاريخيًا على نظيره الأرجنتيني

وكان المنتخب الوطني قد فاز فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وعقب المباراة، أدى المنتخب الوطني لكرة القدم، سجدة شكر جماعية على أرضية الملعب عقب فوزهم التاريخي على منتخب الأرجنتين ضمن منافسات كأس العالم بقطر 2022.

وفي لافتة إيمانية تنم عن تمسك اللاعبين بقيمهم الدينية، قام الجميع بشكل تلقائي بالسجود لله شكرا على توفيقهم في هذه المباراة التي لم يتوقع أحد أن تكون هذه نتيجتها.