الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«المرور» تناشد الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة عبر «أبشر»
7 قتلى في إطلاق نار جماعي بأحد المتاجر الأمريكية
ماكدونالدز السعودية تتزين بالأخضر دعمًا للمنتخب السعودي
براتب 7500 ريال.. وظائف شاغرة بخطوط التموين لحملة الدبلوم فأعلى
لمرضى التهاب مفاصل الركبة: احذروا المسكنات.. تزيد من تدهور الحالة
وزير الصناعة: إطلاق مشروع مصانع المستقبل بهدف التركيز على التقنية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«المرور» تناشد الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة عبر «أبشر»

«المرور» تناشد الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة عبر «أبشر»

«المرور» تناشد الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة عبر «أبشر»
٠٣:٠٠:٣٢ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

طالبت الإدارة العامة للمرور بسرعة الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من السجلات، وذلك من خلال منصة أبشر.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن خدمات المرور تمكن الأفراد من إسقاط المركبات إلكترونيًا عبر منصة أبشر دون التزامات مالية، وذلك خلال المدة التصحيحية التي تنتهي في 1 مارس 2023م.

* مزايا الخدمة

1 – إسقاط المركبة من السجلات فورًا.

2 – لا يوجد التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية.

3 – تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة.

4 – تنفيذ الخدمة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية.

* طريقة الوصول إلى الخدمة

1 – الدخول لخدمة إسقاط المركبات المهملة في منصة أبشر.

2 – استعراض المراكز المعتمدة.

3 – التوجه للمركز وتسليم المركبة واللوحات.

4 – إعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على الجوال.

هذه المخالفة تصل غرامتها إلى 900 ريال

في الوقت نفسه، حذرت الإدارة العامة للمرور من قيادة المركبة داخل نفق مظلم، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة تتراوح عقوبتها ما بين 500 إلى 900 ريال.

الصورة

 

الكلمات الدلالية:
أبشر إسقاط المركبات التالفة المرور المهلة التصحيحية خدمات المرور

مواد ذات صلة

المزيد
بحضور سماحة المفتي.. تكريم الفائزين بمسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن

بحضور سماحة المفتي.. تكريم الفائزين بمسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن

٠٢:٠٥ ص، الخميس، ٢٧ أغسطس ٢٠١٥
بالفيديو.. وصول طائرة الرئيس الأمريكي إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة

بالفيديو.. وصول طائرة الرئيس الأمريكي إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة

٠٦:١٠ م، الجمعة، ١٥ يوليو ٢٠٢٢
ظهر غد.. مؤتمر صحفي لـ”التربية” لعرض تفاصيل الأمر الملكي الخاص بـ”البديلات”

ظهر غد.. مؤتمر صحفي لـ”التربية” لعرض تفاصيل الأمر الملكي الخاص بـ”البديلات”

٠٢:١١ م، الثلاثاء، ٠١ أبريل ٢٠١٤
ثلاثيني ينهي حياته «شنقاً» بمركز الأضارع في الجوف

ثلاثيني ينهي حياته «شنقاً» بمركز الأضارع في الجوف

٠٦:٥٢ م، الأثنين، ٢٨ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *