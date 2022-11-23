«المرور» تناشد الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة عبر «أبشر»

تواصل – فريق التحرير:

طالبت الإدارة العامة للمرور بسرعة الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من السجلات، وذلك من خلال منصة أبشر.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن خدمات المرور تمكن الأفراد من إسقاط المركبات إلكترونيًا عبر منصة أبشر دون التزامات مالية، وذلك خلال المدة التصحيحية التي تنتهي في 1 مارس 2023م.

* مزايا الخدمة

1 – إسقاط المركبة من السجلات فورًا.

2 – لا يوجد التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية.

3 – تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة.

4 – تنفيذ الخدمة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية.

* طريقة الوصول إلى الخدمة

1 – الدخول لخدمة إسقاط المركبات المهملة في منصة أبشر.

2 – استعراض المراكز المعتمدة.

3 – التوجه للمركز وتسليم المركبة واللوحات.

4 – إعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على الجوال.

هذه المخالفة تصل غرامتها إلى 900 ريال

في الوقت نفسه، حذرت الإدارة العامة للمرور من قيادة المركبة داخل نفق مظلم، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة تتراوح عقوبتها ما بين 500 إلى 900 ريال.