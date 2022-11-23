الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
براتب 7500 ريال.. وظائف شاغرة بخطوط التموين لحملة الدبلوم فأعلى
لمرضى التهاب مفاصل الركبة: احذروا المسكنات.. تزيد من تدهور الحالة
وزير الصناعة: إطلاق مشروع مصانع المستقبل بهدف التركيز على التقنية
لحاملي الثانوية فأعلى.. وظائف حكومية شاغرة براتب يصل إلى 11 ألف ريال
أكاديمي: صُنّاع المحتوى حوّلوا العلاقات الاجتماعية إلى مصدر دخل لهم (فيديو)
بالفيديو.. وزير الاقتصاد: المملكة لديها عوائد ديموجرافية تفوق دول كبرى

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

براتب 7500 ريال.. وظائف شاغرة بخطوط التموين لحملة الدبلوم فأعلى

براتب 7500 ريال.. وظائف شاغرة بخطوط التموين لحملة الدبلوم فأعلى

براتب 7500 ريال.. وظائف شاغرة بخطوط التموين لحملة الدبلوم فأعلى
٠٢:٣٦:٥٨ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة الدبلوم فأعلى للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

* المسميات الوظيفية

1- كاشير

* المؤهلات:

– درجة الدبلوم في تخصص ذا صلة، مع 3 سنوات من الخبرة.

* المتطلبات:

– مسؤول عن معاملة ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية الدقيقة دون انحراف، وضمان معدل دوران المبيعات النقدية المناسب لكل فترة وردية.

تقديم خدمة جيدة مع معاملات تجارية لطيفة وممتعة على جميع مستويات العملاء، ومراقبة المنتجات غير المتحركة من أجل تجنب تقرير التفريغ.

2- منسق

* المؤهلات:

– درجة البكالوريوس في تخصص ذا صلة، مع  3 سنوات من الخبرة.

* المتطلبات:

– مسؤول عن تقارير المبيعات اليومية ، وتقديم المشورة بشأن الاتجاهات ذات الصلة، مع تحقق وتقديم المشورة عند الضرورة.

إدخال البيانات وإدخالها وتسوية معاملات مبيعات القسم للحاسوب المركزي، التحصيل النقدي اليومي وضمان المخرجات وفقًا لاحتياجات الإدارة. للإبلاغ عن الملاحظات على الأمن النقدي.

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم: (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
الرياض حملة الدبلوم خطوط التموين وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
المزروعي متوقعاً: العيد الجمعة المقبل.. والمعتمد رؤية الشهود

المزروعي متوقعاً: العيد الجمعة المقبل.. والمعتمد رؤية الشهود

١٠:١٤ م، الجمعة، ١٠ يوليو ٢٠١٥
مواطن يرصد أعمدة إنارة وتوصيلات مكشوفة بالطائف.. والدفاع المدني يتجاوب

مواطن يرصد أعمدة إنارة وتوصيلات مكشوفة بالطائف.. والدفاع المدني يتجاوب

٠٩:٢٧ ص، الخميس، ١٦ مارس ٢٠١٧
عاجل.. أمين عام الناتو: سننشر مزيدا من القوات لتعزيز الجناح الشرقي للحلف

عاجل.. أمين عام الناتو: سننشر مزيدا من القوات لتعزيز الجناح الشرقي للحلف

٠٦:٥٣ م، الأربعاء، ١٦ مارس ٢٠٢٢
الصحة: إصابة الوزير المكلف “عادل فقيه” بـ”كورونا”.. شائعة

الصحة: إصابة الوزير المكلف “عادل فقيه” بـ”كورونا”.. شائعة

١٢:٥٧ م، السبت، ١٠ مايو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *