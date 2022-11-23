براتب 7500 ريال.. وظائف شاغرة بخطوط التموين لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة الدبلوم فأعلى للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

* المسميات الوظيفية

1- كاشير

* المؤهلات:

– درجة الدبلوم في تخصص ذا صلة، مع 3 سنوات من الخبرة.

* المتطلبات:

– مسؤول عن معاملة ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية الدقيقة دون انحراف، وضمان معدل دوران المبيعات النقدية المناسب لكل فترة وردية.

تقديم خدمة جيدة مع معاملات تجارية لطيفة وممتعة على جميع مستويات العملاء، ومراقبة المنتجات غير المتحركة من أجل تجنب تقرير التفريغ.

2- منسق

* المؤهلات:

– درجة البكالوريوس في تخصص ذا صلة، مع 3 سنوات من الخبرة.

* المتطلبات:

– مسؤول عن تقارير المبيعات اليومية ، وتقديم المشورة بشأن الاتجاهات ذات الصلة، مع تحقق وتقديم المشورة عند الضرورة.

إدخال البيانات وإدخالها وتسوية معاملات مبيعات القسم للحاسوب المركزي، التحصيل النقدي اليومي وضمان المخرجات وفقًا لاحتياجات الإدارة. للإبلاغ عن الملاحظات على الأمن النقدي.

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم: (اضغط هنا)