لحاملي الثانوية فأعلى.. وظائف حكومية شاغرة براتب يصل إلى 11 ألف ريال

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، عن وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة كافة المؤهلات.

وأكدت أن التقدم لشغل تلك الوظائف قاصر على المواطنين فقط، الذين تنطبق عليهم الشروط للوظائف الآتية:

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الوظائف الشاغرة

المسميات الوظيفية

فني هاتف. (جازان)

المؤهلات والخبرة

حاصل على شهادة الدبلوم في الإلكترونيات.

خبرة 3 سنوات في مجال العمل.

يمتلك رخصة قيادة سعودية سارية.

إجادة اللغة الإنجليزية.

فني هاتف. (جازان)

المؤهلات والخبرة

حاصل على شهادة الدبلوم في القوى الكهربائية.

لا يُشترط الخبرة السابقة.

مساعد إداري. (الجبيل)

المؤهلات والخبرة

حاصل على شهادة الدبلوم.

لا يُشترط الخبرة السابقة.

إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

محاسب. (الجبيل)

المؤهلات والخبرة

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة.

لا يُشترط الخبرة السابقة.

إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

مراقب عمال. (وظيفتان – الجبيل)

المؤهلات والخبرة

حاصل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم بدون خبرة سابقة.

حاصل على شهادة الثانوية العامة مع خبرة 3 سنوات في مجال العمل.

يمتلك رخصة قيادة سعودية سارية.

مراقب عمال (نساء). (وظيفتان – الجبيل)

المؤهلات والخبرة

حاصل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم بدون خبرة سابقة.

حاصل على شهادة الثانوية العامة مع خبرة 3 سنوات في مجال العمل.

إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

موظف مشتريات. (الجبيل)

المؤهلات والخبرة

حاصل على شهادة الثانوية فما فوق.

خبرة سنتين في مجال المشتريات.

إجادة اللغة الإنجليزية.

الراتب يصل إلى 7,000 ريال.

كبير الميكانيكيين. (الجبيل)

المؤهلات والخبرة

حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

خبرة عالية في مجال العمل.

الراتب يصل إلى 9,500 ريال.

فني معدات. (الجبيل)

المؤهلات والخبرة

حاصل على درجة الدبلوم في الميكانيكا أو الكهروميكانيكية أو ما يعادلها.

خبرة فنية 4 سنوات في مجال تركيب وصيانة وإصلاح حواجز الطرق والحواجز الذراعية والبوابات الدوارة والسحابة ومعدات غرفة التحكم.

مهندس مدني. (الجبيل)

المؤهلات والخبرة

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.

خبرة 5 سنوات في مجال تصميم الطرق وإنشائها.

إجادة اللغة الإنجليزية.

الراتب يصل إلى 11,000 ريال.

التقديم

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر بوابة التوظيف:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )