وزير الصناعة: إطلاق مشروع مصانع المستقبل بهدف التركيز على التقنية

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كشف وزير الصناعة بندر الخريف؛ عن إطلاق مشروع مصانع المستقبل الهادف إلى التركيز على التقنية، مشيراً إلى وجود تركيز على صناعات معينة لا بد من أخذها في الحسبان في الأبحاث.

استراتيجية الابتكار ستدعم الناتج المحلي

وبيّن وزير الصناعة- خلال “مؤتمر الشراكات المستدامة”، المُقام في الرياض، اليوم – أن إستراتيجية الابتكار ستدعم الناتج المحلي وسترفع من صادرات السعودية.

وأضاف “الخريف”: سيتم تخصيص ميزانية خاصة بالبحث والتطوير في جميع الجهات الحكومية.

كان وزير الصناعة، بندر بن إبراهيم الخريف، أكد أنه سيتم قريبًا تخصيص ميزانية خاصة بالبحث والتطوير في جميع الجهات الحكومية.

وأضاف، خلال مؤتمر الشراكات المستدامة لوزارة التعليم، إننا نعمل مع وزارة المالية على تخصيص ميزانية في جميع الجهات الحكومية للبحث والتطوير، على أن تخصص الجهة التي تتعاقد مع الجهة البحثية في أي تحد يواجهها.

وأشار الخريف إلى أنه الميزانية سترى النور إن شاء الله من العام القادم، لافتًا إلى أن الأولويات التي تم تحديدها في منظومة البحث والتطوير والابتكار، تتضمن الريادة في الطاقة والصناعة والتي تعني التقدم على الآخرين.

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وزير الصناعة: ميزانية خاصة بالبحث والتطوير في جميع الجهات الحكومية