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روسيا: تجميد 400 ألف طن من الأسمدة في الموانئ الأوروبية بسبب العقوبات
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روسيا: تجميد 400 ألف طن من الأسمدة في الموانئ الأوروبية بسبب العقوبات

روسيا: تجميد 400 ألف طن من الأسمدة في الموانئ الأوروبية بسبب العقوبات

روسيا: تجميد 400 ألف طن من الأسمدة في الموانئ الأوروبية بسبب العقوبات
٠١:١٢:٠٤ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

الحكومة الروسية: تم تجميد أكثر من 400 ألف طن من الأسمدة الروسية في الموانئ الأوروبية بسبب العقوبات.

فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيرش، جميع الأطراف لتسهيل الملاحة الآمنة لصادرات الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا.

لابد من إزالة العقبات أمام تصدير الغذاء والأسمدة

ورحب بموافقة جميع الأطراف على مواصلة مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مؤكدًا أن المنظمة ملتزمة بدعم مركز التنسيق المشترك لتنفيذ اتفاق تصدير الحبوب، مع إزالة العقبات أمام تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا.

تمديد اتفاق الحبوب أمر ضروري للأمن الغذائي العالمي

وأكد أن تمديد اتفاق الحبوب أمر ضروري للأمن الغذائي العالمي، وأنه لا يمكن مواجهة مشكلة التغير المناخي من دون تعاون دول مجموعة العشرين وخصوصًا الولايات المتحدة والصين.

فيما أعلن الكرملين أن محادثات اتفاق الحبوب في الأسبوع الماضي كانت بناءة وأن العمل مستمر مع الأمم المتحدة بهذا الشأن.

أوكرانيا تطالب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب لمدة عام

وكشفت الحكومة الأوكرانية، أنها قدمت رسميًا اقتراحًا للشركاء لتمديد اتفاق تصدير الحبوب لمدة عام ويشمل ميناء ميكولايف.

يأتي هذا في القوت الذي أعلنت فيه السلطات الروسية في سيفاستوبول بجزيرة القرم أن الدفاعات الجوية في المدينة أسقطت مسيرتين كانتا تهاجمان المدينة.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا ‏الأمم المتحدة القمح الموانئ الأوروبية تجميد الأسمدة روسيا

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