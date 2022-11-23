عاجل.. التأمينات الاجتماعية: غدًا صرف معاش المتقاعدين

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم غدًا الخميس صرف معاش عملاء أنظمة التقاعد.

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صرف المعاش يوم 25 من كل شهر ميلادي

وقالت ردًا على استفسار أحد المستفيدين على حساب العناية بالعملاء على تويتر، إن صرف المعاش التقاعدي لعملاء أنظمة التقاعد سيكون في يوم 25 من كل شهر ميلادي.

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وأضافت، أنه إذا وافق تاريخ 25 يومَ جمعة يتم صرف المعاشات في يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت، فيتم صرف المعاشات في يوم الأحد.