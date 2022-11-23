السيطرة على حريق نشب بمقر سفارة هذه الدولة العربية في روسيا

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق نشب بالمقر السكني لسفير دولة الجزائر في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح جهاز الطوارئ الروسي – حسب «سبوتنيك» – أنه تم السيطرة على حريق نشب بمقر سفارة الجزائر في موسكو، مؤكدًا أنه لا توجد معلومات عن وقوع ضحايا.

وقال أحد العاملين في خدمة الطوارئ إنه تمت السيطرة على الحريق في تمام الساعة 11:26 بالتوقيت المحلي.

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن الحريق في الساعة 11.08 وأن الحريق اندلع في الطابق الثاني من المبنى المكون من 3 طوابق، مشيرًا إلى أن الأسباب الأولية لحدوث الحريق هو حدوث ماس كهربائي.

مصرع 3 أشخاص جراء حريق بموسكو

يأتي هذا بعد أيام، من مصرع 3 أشخاص جراء حريق اندلع في مبنى وسط العاصمة الروسية موسكو، فيما شارك 80 شخصًا و20 قطعة من معدات الإطفاء في إخماد النيران.

انفجار غاز محلي وقع في مبنى سكني

فيما أفادت وزارة الطوارئ الروسية، أن انفجار غاز محلي وقع في مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في منطقة سخالين جنوب شرق روسيا، حيث أدى الانفجار إلى انهيار المبنى بالكامل، وقد يكون هناك ستة أشخاص تحت الأنقاض.