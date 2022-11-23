وزير الصناعة: ميزانية خاصة بالبحث والتطوير في جميع الجهات الحكومية

تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الصناعة، بندر بن إبراهيم الخريف، أنه سيتم قريبًا تخصيص ميزانية خاصة بالبحث والتطوير في جميع الجهات الحكومية.

اقرأ أيضًا:

وزير الصناعة: نسعى للوصول إلى الحياد الصفري ونتجاوز الوقوع في الفخ

اعتبارًا من ميزانية العادم القادم

وأضاف خلال مؤتمر الشراكات المستدامة لوزارة التعليم، أننا نعمل مع وزارة المالية على تخصيص ميزانية في جميع الجهات الحكومية للبحث والتطوير، على أن تخصص الجهة التي تتعاقد مع الجهة البحثية في أي تحد يواجهها.

وأشار الخريف إلى أنه الميزانية سترى النور إن شاء الهج من العام القادم، لافتًا إلى أن الأولويات التي تم تحديدها في منظومة البحث والتطوير والابتكار، تتضمن الريادة في الطاقة والصناعة والتي تعني التقدم على الآخرين.

اقرأ أيضًا:

وزير الصناعة: لدينا الكثير من الموارد غير المستغلة.. وبهذه الطريقة نستطيع تحقيق أهدافنا

طموحات وأهداف كبيرة تسعى لها المملكة

وقال وزير الصناعة، إن المملكة تملك مقومات تجعل من حقها أن تكون طموحاتها كبيرة وأن تحقق أهدافًا كبيرة.

وأضاف، أن ما حدث في منظومة البحث والتطوير والابتكار من إعادة هيكلة وخلق التناغم المطلوب بين مكونات هذه المنظومة لتحقيق عائد اقتصادي منها، أمر أصبح واقعًا.