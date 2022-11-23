«الصحة»: تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا و 62 حالة شفاء

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 62 حالة، ووفاة حالتين .

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 51 إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 825290 حالة.

62 حالة تعاف

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 62 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 812591 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9451 حالة.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 75 حالة، ووفاة واحدة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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