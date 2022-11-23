مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابول

تواصل – فريق التحرير:

قتل خمسة أشخاص عندما فتح رجل النار داخل مسجد في منطقة خواجة رواش في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت الشرطة.

مسؤول حكومي أفغاني للجزيرة: قتلى وجرحى في هجوم استهدف مسجدا أثناء صلاة الفجر شرقي العاصمة كابل.

ومطلع الشهر الجاري، سقط عدد من القتلى والجرحى في تفجير استهدف موظفين حكوميين غربي العاصمة الأفغانية.

طالبان مقتل 5 عناصر من «داعش»

وقبل أيام أعلن مسؤولون أمنيون في حكومة حركة طالبان، مقتل 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، إثر اشتباكهم مع قوات الحركة في ولاية هرات، غربي البلاد.

وحسب مرافقين، فقد توقع الكثيرون تراجع عدد الهجمات في أفغانستان منذ أن سيطرت حركة طالبان على السلطة، إلا أن هذه الهجمات لم تتوقف وأسفرت عن سقوط المئات من القتلى والجرحى.

وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من البلاد، حيث شكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد.

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