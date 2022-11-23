باحثون: تعاطي الكحول ولو بكمية محدودة يشوه دماغ الأجنة

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كشف باحثون أوروبيون وأمريكيون أن تعاطي الكحول حتى بكميات محدودة أثناء الحمل يؤدي إلى ظهور تشوّهات هيكلية في دماغ الطفل النامي.

وقالت جمعية الطب الإشعاعي في أمريكا الشمالية (RSNA)، إن المشروبات الكحولية أثناء الحمل يؤدي إلى تطور ما يسمى بمتلازمة الكحول الجنينية أو هي بالأحرى مجموعة من الأمراض تظهر في أثناء نمو الطفل داخل الرحم، ما يؤثر سلبا على حياته اللاحقة بأكملها.

وأضافت: تحدث مثل هذه المشكلات لدى 1-5 ٪ من الأطفال الحديثي الولادة في معظم دول المتقدمة، وكذلك في عدد أكبر بكثير من الأطفال في البلدان النامية، وفق وكالة “تاس”.

تشوه خلايا الدماغ

وقام الأطباء بتحليل صور الرنين المغناطيسي فوجدوا أن حتى جرعات صغيرة ومتوسطة من الكحول تؤثر على بنية دماغ الأطفال.

كما سجّل العلماء تشوهات في بنية الفص الصدغي والتلم الصدغي العلوي لدماغ الجنين لدى 7 مشاركات في الدراسة تناولن أقل من جرعة واحدة من الكحول في الأسبوع.

وتوصلوا إلى أن تعاطي المشروبات الكحولية كان له علاقة بالتباطؤ العام في نمو دماغ الأطفال، وكذلك بتأخر البدء في تكوين غشاء الميالين الذي يلعب دورا رئيسيا في إرسال الإشارات بين الخلايا العصبية وفي حماية النهايات العصبية من التلف.

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