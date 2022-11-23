الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
باحثون: تعاطي الكحول ولو بكمية محدودة يشوه دماغ الأجنة
مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابول
انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 184 ريالاً
«الصحة»: تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا و 62 حالة شفاء
وزير التعليم: المملكة هي الأولى عربيًا في الأبحاث المنشورة خلال 2022 (فيديو)
جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

باحثون: تعاطي الكحول ولو بكمية محدودة يشوه دماغ الأجنة

باحثون: تعاطي الكحول ولو بكمية محدودة يشوه دماغ الأجنة

باحثون: تعاطي الكحول ولو بكمية محدودة يشوه دماغ الأجنة
١٢:٥٢:٠٦ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

كشف باحثون أوروبيون وأمريكيون أن تعاطي الكحول حتى بكميات محدودة أثناء الحمل يؤدي إلى ظهور تشوّهات هيكلية في دماغ الطفل النامي.

وقالت جمعية الطب الإشعاعي في أمريكا الشمالية (RSNA)، إن المشروبات الكحولية أثناء الحمل يؤدي إلى تطور ما يسمى بمتلازمة الكحول الجنينية أو هي بالأحرى مجموعة من الأمراض تظهر في أثناء نمو الطفل داخل الرحم، ما يؤثر سلبا على حياته اللاحقة بأكملها.

وأضافت: تحدث مثل هذه المشكلات لدى 1-5 ٪ من الأطفال الحديثي الولادة في معظم دول المتقدمة، وكذلك في عدد أكبر بكثير من الأطفال في البلدان النامية، وفق وكالة “تاس”.

تشوه خلايا الدماغ

وقام الأطباء بتحليل صور الرنين المغناطيسي فوجدوا أن حتى جرعات صغيرة ومتوسطة من الكحول تؤثر على بنية دماغ الأطفال.

كما سجّل العلماء تشوهات في بنية الفص الصدغي والتلم الصدغي العلوي لدماغ الجنين لدى 7 مشاركات في الدراسة تناولن أقل من جرعة واحدة من الكحول في الأسبوع.

وتوصلوا إلى أن تعاطي المشروبات الكحولية كان له علاقة بالتباطؤ العام في نمو دماغ الأطفال، وكذلك بتأخر البدء في تكوين غشاء الميالين الذي يلعب دورا رئيسيا في إرسال الإشارات بين الخلايا العصبية وفي حماية النهايات العصبية من التلف.

اقرأ أيضًا:

خبير تغذية عالمي: تناول الكحول يصيبك بالجلطة الدماغية

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الجنين الكحول تعاطي الكحول

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة» تستهدف تطوير 180 مركزاً صحياً العام الجاري

«الصحة» تستهدف تطوير 180 مركزاً صحياً العام الجاري

١١:١٣ ص، الأربعاء، ١١ يناير ٢٠١٧
مؤشر سوق الأسهم يقفز 1.27%

مؤشر سوق الأسهم يقفز 1.27%

٠٥:٣٩ م، الثلاثاء، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٥
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ القصاص بحق «تركي بن سعود»

تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ القصاص بحق «تركي بن سعود»

١١:٢٢ ص، الأربعاء، ١٩ أكتوبر ٢٠١٦
شرطة مكة تطيح بثلاثة آسيويين يسرقون السيارات في الطائف (صور)

شرطة مكة تطيح بثلاثة آسيويين يسرقون السيارات في الطائف (صور)

٠٨:٥٣ م، الأربعاء، ١٠ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *