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بالفيديو.. وزير الاقتصاد: المملكة لديها عوائد ديموجرافية تفوق دول كبرى

بالفيديو.. وزير الاقتصاد: المملكة لديها عوائد ديموجرافية تفوق دول كبرى

بالفيديو.. وزير الاقتصاد: المملكة لديها عوائد ديموجرافية تفوق دول كبرى
٠١:٤٨:١٢ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم، إن المملكة لديها عوائد ديموجرافية تفوقت خلالها على دول كبرى، مؤكدًا أن المجتمع السعودي صغير وشاب.

وأضاف خلال كلمته في “مؤتمر الشراكات المستدامة”: استثمرنا في كل المنافع العامة والبنية التحتية، مستوى الوصول للخدمات والمنافع العامة عالي جدًا ولدينا فرصة لاستثمار أكثر.

ويستضيف المؤتمر، الذي يعقد في فندق الريتز كارلتون بالرياض، ما يزيد على 150 من الوزراء وصُنّاع القرار والقيادات المحلية والدولية، إلى جانب 6000 مشارك من كبار المسؤولين في 100 قطاع صناعي وتنموي، ورؤساء وقيادات 40 جامعة وكلية سعودية.

وتسعى وزارة التعليم في هذا المؤتمر العالمي الأول من نوعه في المملكة والذي يقام على مدى يومين إلى:

1- دعم منظومة البحث والابتكار والتطوير في الجامعات السعودية.

2- تعزيز الشراكة الإستراتيجية والتكامل بين الجامعات والقطاعات الصناعية والتنموية.

3- تحديد الاحتياجات البحثية والابتكارية ذات الأولوية الوطنية وتقديم حلول فاعلة لها.

4- دعم مؤشرات المملكة عالمياً في البحث والابتكار والقطاعـات الصناعية والتنموية، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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الكلمات الدلالية:
الاقتصاد السعودية المجتمع السعودي المملكة عوائد ديموغرافية وزير الاقتصاد

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