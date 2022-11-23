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انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 184 ريالاً

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 184 ريالاً

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 184 ريالاً
١٢:٣٤:٠٥ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، الموافق 23 من نوفمبر 2022، في أسواق المملكة، وسجل عيار 24 نحو 210.32 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 192.80 ريال.

عيار 21 يسجل 184.04 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 184.04 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 157.74 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 122.69 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 105.16 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6541 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1472 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 210,322 ريالاً.

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