وزير التعليم: المملكة هي الأولى عربيًا في الأبحاث المنشورة خلال 2022 (فيديو)

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أعلن وزير التعليم، يوسف البنيان، أن المملكة هي الأولى عربيًا في الأبحاث المنشورة خلال العام الجاري.

وأوضح أنه تم إطلاق مبادرة «البحث والابتكار» لربط الجامعات بالقطاع الخاص لتمويل الأبحاث.

وأضاف أن الوزارة أطلقت مبادرة البحث والابتكار كمبادرة وطنية، تربط الجامعات بالقطاع الخاص والوطني من خلال تمويل الأبحاث التي تقدم حلولًا للتحديات التنموية والصناعية مدعومة ببرنامج تنمية القدرات البشرية.

المملكة تدعم قطاع التعليم والبحث والابتكار بسخاء

وأكد أن المملكة تدعم قطاع التعليم والبحث والابتكار، بسخاء، من خلال متابعة مستمرة للقيادة الرشيدة لتطوير منظومة التعليم، وحتى تكون الجامعات لها إسهامات واضحة في مستهدفات البحث والابتكار في المملكة.

المملكة تمتلك قاعدة قوية تدعم منظومة البحث والابتكار

وأشار إلى أن المملكة تمتلك قاعدة قوية تدعم منظومة البحث والابتكار، من خلال 29 جامعة حكومية، و 38 جامعة وكلية أهلية، وأكثر من 290 مركزًا بحثيًا متخصصًا، بالإضافة إلى 7 أودية تقنية وأكثر من 41 باحث نشط.

حصة الجامعات تمثل 90% من البحوث العلمية

وبين أن هذه الجامعات أسهمت في أن تقود مخرجات البحث في المملكة، حيث تمثل حصة الجامعات 90% من البحوث العلمية التي تنشر سنويًا في أفضل المجلات العالمية.

انطلاق أعمال مؤتمر الشراكات المستدامة

وأطلقت وزارة التعليم مبادرة شراكات البحث والابتكار ضمن أعمال مؤتمر الشراكات المستدامة وذلك تحت شعار: “البحث والابتكار لبناء اقتصاد مزدهر” في فندق الريتز كارلتون بالرياض، حيث يستضيف ما يزيد على 150 من الوزراء وصُنّاع القرار والقيادات المحلية والدولية، إلى جانب 6000 مشارك من كبار المسؤولين في 100 قطاع صناعي وتنموي، ورؤساء وقيادات 40 جامعة وكلية سعودية.

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وزير التعليم: إطلاق مبادرة «البحث والابتكار» لربط الجامعات بالقطاع الخاص لتمويل الأبحاث