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التعليم تطلق مبادرة شراكات البحث والابتكار
وزير الاستثمار: البحث والتطوير والابتكار مفتاح للاقتصاد (فيديو)
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وزير الاستثمار: البحث والتطوير والابتكار مفتاح للاقتصاد (فيديو)

وزير الاستثمار: البحث والتطوير والابتكار مفتاح للاقتصاد (فيديو)

وزير الاستثمار: البحث والتطوير والابتكار مفتاح للاقتصاد (فيديو)
١١:٥٥:٣٣ ص، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح: إن الإنفاق على الجامعات في مجال البحث والتطوير يجب أن يكون مناسبًا لقدراتها، مؤكدًا أن البحث والتطوير والابتكار مفتاح للاقتصاد.

وأكد أنه يجب على الحكومة أن تعمل على تطوير منظومة البحث والابتكار ووضعها في مكانها المناسب وإلى رأس الأولويات الوطنية، وذلك لتجنب ما يطلق عليه «وادي الموت» والذي يحدث عندما تتعثر التقنيات في الوصول للمنتج التجاري.

المنبع يظل في الجامعات

وأضاف أن المنبع يظل في الجامعات، وأن الإنفاق على الجامعات من خلال البحث والتطوير يجب أن يكون مناسبًا لقدرات هذه الجامعات التي يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة من أجل كسب الثقة من الحكومة في ظل الإستراتيجية الجديدة التي من المقرر أن تنطلق قريبًا.

انطلاق مؤتمر البحث والابتكار لبناء اقتصاد مزدهر

جاء ذلك خلال انطلاق مؤتمر الشراكات المستدامة والجلسات الحوارية لأصحاب السمو والمعالي، تحت عنوان «البحث والابتكار لبناء اقتصاد مزدهر».

 

الكلمات الدلالية:
الاقتصاد البحث والتطوير خالد الفالح مؤتمر الشراكات المستدامة وزير الاستثمار

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