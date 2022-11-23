التعليم تطلق مبادرة شراكات البحث والابتكار

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة التعليم مبادرة شراكات البحث والابتكار ضمن أعمال مؤتمر الشراكات المستدامة وذلك تحت شعار: “البحث والابتكار لبناء اقتصاد مزدهر.

ويستضيف المؤتمر، الذي يعقد في فندق الريتز كارلتون بالرياض، ما يزيد على 150 من الوزراء وصُنّاع القرار والقيادات المحلية والدولية، إلى جانب 6000 مشارك من كبار المسؤولين في 100 قطاع صناعي وتنموي، ورؤساء وقيادات 40 جامعة وكلية سعودية.

وتسعى وزارة التعليم في هذا المؤتمر العالمي الأول من نوعه في المملكة والذي يقام على مدى يومين إلى:

1- دعم منظومة البحث والابتكار والتطوير في الجامعات السعودية.

2- تعزيز الشراكة الإستراتيجية والتكامل بين الجامعات والقطاعات الصناعية والتنموية.

3- تحديد الاحتياجات البحثية والابتكارية ذات الأولوية الوطنية وتقديم حلول فاعلة لها.

4- دعم مؤشرات المملكة عالمياً في البحث والابتكار والقطاعـات الصناعية والتنموية، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتتضمّن أعمال مؤتمر الشراكات المستدامة 25 جلسة حوارية ومحاضرة رئيسة، و40 ورشة عمل متخصصة، وعدداً من حلقات النقاش المتنوّعة وتجمعات الابتكار، التي يشارك فيها أكثر من 150 متحدثاً.

وتُسلط الضوء على البحث والابتكار في تطوير الصناعات والصناعات العسكرية ومنظومة الرعاية الصحية والطاقة والتحوّل الرقمي والنقل والخدمات اللوجستية، وتوطين التقنيات الحديثة، وتتجير المخرجات البحثية، والدور المهم للجامعات السعودية في تحقيق رؤية 2030.

اقرأ أيضًا:

لحملة الثانوية فأعلى.. وزارة التعليم تعلن بدء التقديم على مسار التميز للابتعاث في أكثر من 70 جامعة عالمية