وزير التعليم: إطلاق مبادرة «البحث والابتكار» لربط الجامعات بالقطاع الخاص لتمويل الأبحاث

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قال وزير التعليم يوسف البنيان: إن إطلاق مبادرة «شراكات البحث والابتكار» تهدف إلى ربط الجامعات بالقطاع الخاص لتمويل الأبحاث.

وأوضح أن الوزارة أطلقت مبادرة البحث والابتكار كمبادرة وطنية، تربط الجامعات بالقطاع الخاص والوطني من خلال تمويل الأبحاث التي تقدم حلولًا للتحديات التنموية والصناعية مدعومة ببرنامج تنمية القدرات البشرية.

وقبل أيام، هنأ وزير التعليم يوسف البنيان، الطلاب الذين حققوا المركز الأول في الأولمبياد العالمي للروبوت.

المملكة تحصل على المركز الأول في بطولة الأولمبياد

وحصلت المملكة على المركز الأول في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO لعام 2022 المقامة في دورتموند ألمانيا من 17 إلى 19 نوفمبر، وهي مسابقة عالمية تستهدف إظهار إبداعات الشباب في الفئة العمرية من 8 لـ 19 عامًا في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي والبرمجة بمنهجية STEM.

365 فريقًا من 73 دولة حول العالم

وشاركت المملكة في النهائيات العالمية لبطولة الأولمبياد العالمي للروبوت بثمانية فرق – وهي أكبر مشاركة في تاريخ مشاركات المملكة في نهائيات الأولمبياد – نافسوا فيها 365 فريقًا من 73 دولة حول العالم، حيث حصلت المملكة على المركز الأول في فئة مستقبل الابتكار لمرحلة الابتدائي على مستوى العالم، كإنجاز جديد تحققه المملكة في هذه البطولة.

الحصول على المركز الـ 14 في فئة مبدعي المستقبل

كما حصلت المملكة على المركز الـ 14 في فئة مبدعي المستقبل لمرحلة الثانوية، متقدمةً 20 مركزاً عن تصنيفها السابق في الأولمبياد، والمركز الـ 39 في فئة مهام الروبوت لمرحلة الابتدائي متقدمة 33 مركزاً عن تصنيفها السابق، والمركز الـ 42 في فئة مهام الروبوت للمرحلة المتوسطة متقدمةً 24 مركزاً عن تصنيفها السابق.

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