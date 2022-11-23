رابط التقديم.. «أرامكو للحفر» توفر وظائف شاغرة للمواطنين بفروعها المختلفة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الحفر العربية، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين؛ في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات والمتطلبات الوظيفية
1 – وظيفة ميكانيكي المحركات
* المؤهلات:
– حاصل على شهادات الدورات التدريبية الصالحة والحالية المتعلقة بالمحركات من مختلف مصنعي المعدات الأصلية.
– مستوى عال من الكفاءة في الاتصال الشفوي والكتابي مع مهارات حاسوبية جيدة، 10 سنوات على الأقل في دور مماثل في شركة ذات حجم وتعقيد مماثل.
2 – وظيفة مشغل الرافعة
* المؤهلات:
– المعرفة الميكانيكية بتصميم واستخدام المعدات التي يعملون معها ، بالإضافة إلى القدرة على إجراء إصلاحات طفيفة.
– الحد الأدنى 5 سنوات التحقق من صحة العمل في تشغيل الرافعة في حقول النفط أو شركات النقل والإمداد.
3 – وظيفة أمين مخزن
* المؤهلات:
– إدارة طلبات المواد بما في ذلك مراقبة المستودعات وإصلاح أوامر المواد وإرجاع المواد والمخزون.
– الحفاظ على نظام حفظ الملفات في المستودعات ، والاحتفاظ بالسجلات والسجلات وفقًا لمعيار وسياسة مع متابعة الخدمات المقدمة على منصة الحفر وتلقي الخدمات في منصة الحفر.
4 – وظيفة مراقب منصة الحفر
* المؤهلات:
– ضمان الأداء الآمن والاقتصادي والفعال للحفر وإكمال البئر والعمل على الأنشطة من خلال الإشراف على تنفيذ الأنشطة وفقًا لمعايير الشركة والمتطلبات التعاقدية وبرنامج العميل
– التواصل مع مدير منصة الحفر ورؤساء الأقسام الآخرين لتنسيق أنشطتهم في دعم العمليات ، وعلى وجه الخصوص لتوريد المواد والخدمات والخبرة المتخصصة
5 – وظيفة نجار
* المؤهلات:
– نجار الصيانة – إصلاح الأبواب الخشبية وخزانة الملفات والسرير الخشبي والخزائن وطاولة المكتب والكرسي ومحطة العمل وجدار الجبس وجميع الأعمال المتعلقة بنجار الصيانة.
– تصليح الأبواب الخشبية وخزائن الملفات والأسرة الخشبية والخزائن وطاولة المكتب وكرسي ومحطة العمل وجدار الجبس.
6 – وظيفة الرسام
* المؤهلات:
– مسؤول عن خلط الدهانات ومطابقة الألوان وتجهيز الأسطح ووضع الطلاء عليها. قد يقوم بإجراء اللمسات الأخيرة أو تنسيق مشاريع الطلاء الكبيرة المتعلقة بالآلات.
– خلط ومطابقة وتطبيق الدهانات والتشطيبات الأخرى على الأسطح المختلفة، مع توفير التشطيبات الديكورية والفاكهة حسب الطلب، والتعامل مع التخطيط والتحضير للعمل بكفاءة.
* التقديم
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).