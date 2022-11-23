رابط التقديم.. «أرامكو للحفر» توفر وظائف شاغرة للمواطنين بفروعها المختلفة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الحفر العربية، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين؛ في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات والمتطلبات الوظيفية

1 – وظيفة ميكانيكي المحركات

* المؤهلات:

– حاصل على شهادات الدورات التدريبية الصالحة والحالية المتعلقة بالمحركات من مختلف مصنعي المعدات الأصلية.

– مستوى عال من الكفاءة في الاتصال الشفوي والكتابي مع مهارات حاسوبية جيدة، 10 سنوات على الأقل في دور مماثل في شركة ذات حجم وتعقيد مماثل.

2 – وظيفة مشغل الرافعة

* المؤهلات:

– المعرفة الميكانيكية بتصميم واستخدام المعدات التي يعملون معها ، بالإضافة إلى القدرة على إجراء إصلاحات طفيفة.

– الحد الأدنى 5 سنوات التحقق من صحة العمل في تشغيل الرافعة في حقول النفط أو شركات النقل والإمداد.

3 – وظيفة أمين مخزن

* المؤهلات:

– إدارة طلبات المواد بما في ذلك مراقبة المستودعات وإصلاح أوامر المواد وإرجاع المواد والمخزون.

– الحفاظ على نظام حفظ الملفات في المستودعات ، والاحتفاظ بالسجلات والسجلات وفقًا لمعيار وسياسة مع متابعة الخدمات المقدمة على منصة الحفر وتلقي الخدمات في منصة الحفر.

4 – وظيفة مراقب منصة الحفر

* المؤهلات:

– ضمان الأداء الآمن والاقتصادي والفعال للحفر وإكمال البئر والعمل على الأنشطة من خلال الإشراف على تنفيذ الأنشطة وفقًا لمعايير الشركة والمتطلبات التعاقدية وبرنامج العميل

– التواصل مع مدير منصة الحفر ورؤساء الأقسام الآخرين لتنسيق أنشطتهم في دعم العمليات ، وعلى وجه الخصوص لتوريد المواد والخدمات والخبرة المتخصصة

5 – وظيفة نجار

* المؤهلات:

– نجار الصيانة – إصلاح الأبواب الخشبية وخزانة الملفات والسرير الخشبي والخزائن وطاولة المكتب والكرسي ومحطة العمل وجدار الجبس وجميع الأعمال المتعلقة بنجار الصيانة.

– تصليح الأبواب الخشبية وخزائن الملفات والأسرة الخشبية والخزائن وطاولة المكتب وكرسي ومحطة العمل وجدار الجبس.

6 – وظيفة الرسام

* المؤهلات:

– مسؤول عن خلط الدهانات ومطابقة الألوان وتجهيز الأسطح ووضع الطلاء عليها. قد يقوم بإجراء اللمسات الأخيرة أو تنسيق مشاريع الطلاء الكبيرة المتعلقة بالآلات.

– خلط ومطابقة وتطبيق الدهانات والتشطيبات الأخرى على الأسطح المختلفة، مع توفير التشطيبات الديكورية والفاكهة حسب الطلب، والتعامل مع التخطيط والتحضير للعمل بكفاءة.

* التقديم

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).