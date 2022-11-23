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رابط التقديم.. «أرامكو للحفر» توفر وظائف شاغرة للمواطنين بفروعها المختلفة

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رابط التقديم.. «أرامكو للحفر» توفر وظائف شاغرة للمواطنين بفروعها المختلفة

رابط التقديم.. «أرامكو للحفر» توفر وظائف شاغرة للمواطنين بفروعها المختلفة

رابط التقديم.. «أرامكو للحفر» توفر وظائف شاغرة للمواطنين بفروعها المختلفة
١٠:٥٧:٠٣ ص، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الحفر العربية، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين؛ في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات والمتطلبات الوظيفية

1 – وظيفة ميكانيكي المحركات

* المؤهلات:

– حاصل على شهادات الدورات التدريبية الصالحة والحالية المتعلقة بالمحركات من مختلف مصنعي المعدات الأصلية.

– مستوى عال من الكفاءة في الاتصال الشفوي والكتابي مع مهارات حاسوبية جيدة، 10 سنوات على الأقل في دور مماثل في شركة ذات حجم وتعقيد مماثل.

2 – وظيفة مشغل الرافعة

* المؤهلات:

– المعرفة الميكانيكية بتصميم واستخدام المعدات التي يعملون معها ، بالإضافة إلى القدرة على إجراء إصلاحات طفيفة.

– الحد الأدنى 5 سنوات التحقق من صحة العمل في تشغيل الرافعة في حقول النفط أو شركات النقل والإمداد.

3 – وظيفة أمين مخزن

* المؤهلات:

– إدارة طلبات المواد بما في ذلك مراقبة المستودعات وإصلاح أوامر المواد وإرجاع المواد والمخزون.

– الحفاظ على نظام حفظ الملفات في المستودعات ، والاحتفاظ بالسجلات والسجلات وفقًا لمعيار وسياسة مع متابعة الخدمات المقدمة على منصة الحفر وتلقي الخدمات في منصة الحفر.

4 – وظيفة مراقب منصة الحفر

* المؤهلات:

– ضمان الأداء الآمن والاقتصادي والفعال للحفر وإكمال البئر والعمل على الأنشطة من خلال الإشراف على تنفيذ الأنشطة وفقًا لمعايير الشركة والمتطلبات التعاقدية وبرنامج العميل

– التواصل مع مدير منصة الحفر ورؤساء الأقسام الآخرين لتنسيق أنشطتهم في دعم العمليات ، وعلى وجه الخصوص لتوريد المواد والخدمات والخبرة المتخصصة

5 – وظيفة نجار

* المؤهلات:

– نجار الصيانة – إصلاح الأبواب الخشبية وخزانة الملفات والسرير الخشبي والخزائن وطاولة المكتب والكرسي ومحطة العمل وجدار الجبس وجميع الأعمال المتعلقة بنجار الصيانة.

– تصليح الأبواب الخشبية وخزائن الملفات والأسرة الخشبية والخزائن وطاولة المكتب وكرسي ومحطة العمل وجدار الجبس.

6 – وظيفة الرسام

* المؤهلات:

– مسؤول عن خلط الدهانات ومطابقة الألوان وتجهيز الأسطح ووضع الطلاء عليها. قد يقوم بإجراء اللمسات الأخيرة أو تنسيق مشاريع الطلاء الكبيرة المتعلقة بالآلات.

– خلط ومطابقة وتطبيق الدهانات والتشطيبات الأخرى على الأسطح المختلفة، مع توفير التشطيبات الديكورية والفاكهة حسب الطلب، والتعامل مع التخطيط والتحضير للعمل بكفاءة.

* التقديم

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

 

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