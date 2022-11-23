الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
التعليم تطلق مبادرة شراكات البحث والابتكار
وزير الاستثمار: البحث والتطوير والابتكار مفتاح للاقتصاد (فيديو)
وزير التعليم: إطلاق مبادرة «البحث والابتكار» لربط الجامعات بالقطاع الخاص لتمويل الأبحاث
لليوم الثاني.. استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
تنويه مهم من حساب المواطن حول تأثير التسجيل في التأمينات على صرف الدعم
رابط التقديم.. «أرامكو للحفر» توفر وظائف شاغرة للمواطنين بفروعها المختلفة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اليوم.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في معظم أنحاء المملكة

اليوم.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في معظم أنحاء المملكة

اليوم.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في معظم أنحاء المملكة
١٠:٥٥:٢٢ ص، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 35 درجة في ينبع، و33 درجة في جدة وجازان القنفذة و32 درجة في مكة المكرمة والوجه، و30 درجة في المدينة المنورة والعلا، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم هي 22 درجة في أبها والباحة وطريف.

الصورة

11 منطقة على موعد مع الحالة المطرية الخامسة

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني أن تشهد أجواء المملكة حالة ممطرة مصحوبة برياح باردة على مدار اليوم، وتكون ذروتها – بمشيئة الله تعالى – اليوم الأربعاء.

الحالة المطرية الخامسة على هذه المناطق

وأوضح أن الحالة الممطرة المتوقعة، والخامسة لوسم 1444هـ يمكن تصنيفها من خفيفة لشبه قوية، وأن نطاق تأثيرها مناطق مكة وجدة والمدينة وحائل وتبوك والشمالية والجوف والباحة وعسير وجازان والقصيم والكويت وشمال الشرقية، وأن قوتها تكون على مناطق مكة فالمدينة فالشمالية مصحوبة برياح نشطة باردة.

أمطار رعدية على مكة والمدينة وهذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها، وكذلك مناطق تبوك، الجوف وحائل والحدود الشمالية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

اقرأ أيضًا:

«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية على مكة والمدينة وهذه المناطق

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الأرصاد الطقس درجات الحرارة

مواد ذات صلة

المزيد
خبراء الطقس: أمطار الرياض هذه الأيام لم تتكرر منذ نصف قرن (فيديو)

خبراء الطقس: أمطار الرياض هذه الأيام لم تتكرر منذ نصف قرن (فيديو)

١١:٥٠ ص، الثلاثاء، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
«قلَّاب شاحنة» يُلحق أضراراً جسيمة بـ «جسر مشاة» في جدة (صور)

«قلَّاب شاحنة» يُلحق أضراراً جسيمة بـ «جسر مشاة» في جدة (صور)

٠٤:٢٠ م، السبت، ١٩ نوفمبر ٢٠١٦
تجاوزت الـ70%.. استياء مستفيدي «القروض العقارية» من أرباح البنوك

تجاوزت الـ70%.. استياء مستفيدي «القروض العقارية» من أرباح البنوك

٠١:٢٨ ص، الخميس، ٠٢ مارس ٢٠١٧
لإنقاص وزنك بسرعة.. ابدأ يومك بالبيض والبروتين

لإنقاص وزنك بسرعة.. ابدأ يومك بالبيض والبروتين

١١:٢٩ ص، الثلاثاء، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *