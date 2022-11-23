كورونا كلمة السر.. احتجاج عمال أكبر مصنع لهواتف «آيفون» في الصين

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شهد مصنع آيفون في مدينة تشنغتشو بوسط الصين، وهو أكبر مصنع لهذه الهواتف في العالم تملكه شركة فوكسكون التايوانيّة، احتجاج العمال الذين نظموا مشاهرة حاشدة.

شرطة مكافحة الشغب تحاصر الشركة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حشدًا من عمال مصنع آيفون يسيرون خلال النهار في شارع، وفي مواجهتهم عناصر من شرطة مكافحة الشغب.

الصين تحجب وسم اضطرابات «فوكسكون»

يأتي هذا بعدما تم حجب وسم اضطرابات «فوكسكون» المجموعة الضخمة التي تقوم بتجميع منتجات إلكترونية لحساب العديد من العلامات التجارية الدولية وهي الشركة المتعاقدة الرئيسة مع مجموعة آبل.

تفشي فيروس كورونا وسط عمال الشركة

ومؤخرًا، واجهت الشركة التايوانية زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في موقعها الضخم في تشنغتشو الذي يوظّف أكثر من 200 ألف شخص يتم إيواؤهم بصورة عامة في الموقع.

وحسب «العربية»، فقد قررت «فوكسكون» فرض حجر على الموقع والعمال في داخله، غير أن المئات منهم فروا بعد ذلك هلعين من الموقع سيرًا على الأقدام.

الشركة توظف مليون شخص في 30 مصنعًا

يذكر أن المجموعة التايوانية هي أكبر صاحب عمل في القطاع الخاص في الصين، حيث توظف أكثر من مليون شخص في حوالي 30 مصنعًا ومعهد أبحاث عبر مختلف أنحاء البلد.

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