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تنبيه مهم من الموارد البشرية حول موعد صرف إعانة التأهيل

تنبيه مهم من الموارد البشرية حول موعد صرف إعانة التأهيل

تنبيه مهم من الموارد البشرية حول موعد صرف إعانة التأهيل
١٠:٤٩:٢٤ ص، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع أحد المستفيدين الذي تساءل عن موعد نزول إعانة التأهيل الشامل.

وقال المستفيد في سؤاله: “لو سمحتو متى تنزل إعانة التأهيل الشامل للشهر هذا وتاريخ صرفها بيكون ميلادي أو هجري؟”.

صرف إعانة التأهيل الشامل

وأضاف الحساب: يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، تحدث عن زيادة رواتب الموظفين أضعاف خلال شهور، وذلك على هامش حديثه خلال ترؤسه ثالث جلسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة اليوم الثلاثاء.

وقال “الراجحي” : “شفت أنا ناس بدأوا براتب معين، خلال سنتين راتبهم تضاعف 5 مرات، لأنهم أثبتوا انضباطهم وجديتهم بالعمل”.

وأضاف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن أكثر من 2.2 مليون مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص وهو الرقم الأعلى تاريخيًا.

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