“الجوازات”: من لديهم مواعيد في لجنة القبول والتسجيل اليوم يحضرون في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن من لديهم مواعيد في لجنة القبول والتسجيل، اليوم الأربعاء، يحضرون غدًا الخميس.

جاء ذلك ردًا على سؤال قال: “السلام عليكم من عندهم موعد مقابله هل يحضرون غدا أم تم التأجيل؟”.

وأجابت الجوازات قائلة: “عليكم السلام، من لديهم مواعيد غدًا في لجنة القبول والتسجيل يرجى منهم الحضور يوم الخميس الساعة 10 صباحًا الفترة الأولى و 11 صباحًا الفترة الثانية”.

تأجيل الاختبارات

والثلاثاء، أعلنت الجامعات السعودية، عن تأجيل الاختبارات النهائية المجدولة بعد الساعة 12:00، نظرًا لإقامة مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

وقالت الجامعات في تعميم متشابه على حساباتها بـ”تويتر”: “إنفاذًا للتوجيه الملكي الكريم بانتهاء دوام اليوم الثلاثاء الساعة 12:00 ظهرًا؛ فقد تقرر تأجيل الاختبارات النهائية المجدولة بعد الساعة 12:00 ظهرًا”.

وأضافت أنه سيتم التواصل مع الطلاب من قبل كلياتهم، لتحديد المواعيد الجديدة للاختبارات المؤجلة.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. جامعات تقرر تأجيل الاختبارات النهائية المجدولة بعد الساعة 12:00 ظهرًا