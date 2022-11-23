تنبيه مهم من حساب المواطن حول الإجراء المتبع حال وفاة أحد الأبناء

تواصل – فريق التحرير

أصدر برنامج حساب المواطن، توضيحًا بخصوص الإجراء المتبع حال وفاة أحد الأبناء.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يسأل: أحد أبنائي انتقل إلى رحمة الله، ما هو الإجراء المتبع؟

ورد الحساب عليه بالقول: “عليكم السلام، في حال تم تحديث البيانات في الأحوال المدنية سوف تصبح حالة التابع “غير مؤهل” وبإمكانك حذفه”.

والاثنين، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو أسبوعين، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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