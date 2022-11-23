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لجنة متابعة الموقوفين: مئات المحتجين الإيرانيين في عداد المفقودين ومصائرهم مجهولة
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لجنة متابعة الموقوفين: مئات المحتجين الإيرانيين في عداد المفقودين ومصائرهم مجهولة

لجنة متابعة الموقوفين: مئات المحتجين الإيرانيين في عداد المفقودين ومصائرهم مجهولة

لجنة متابعة الموقوفين: مئات المحتجين الإيرانيين في عداد المفقودين ومصائرهم مجهولة
١٠:٠٣:٤٩ ص، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت لجنة متابعة الموقوفين، أن مئات المحتجين الإيرانيين في عداد المفقودين ومصائرهم مجهولة.

قطع الإنترنت في المدن ذات الأغلبية الكردية

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فإنه تم قطع الإنترنت في المدن ذات الأغلبية الكردية واضطرابات في الخدمة بالعاصمة طهران.

دعوة لإغلاق المحلات والأعمال التجارية

ودعت مجموعة الشباب الثوار في إيران إلى إغلاق المحلات والأعمال التجارية يوم غد الخميس في عموم إيران، تضامنًا مع المدن الكردية غربي البلاد التي تتعرض للقمع الشديد هذه الأيام.

قوات الحرس الثوري تداهم منازل المواطنين

وفقا للتقارير الواردة من مدينة بوكان غربي إيران، فإن قوات الحرس الثوري الإيراني هاجمت أحياء «كلستان» و«أبو ذر» و«إمام» و«مجبور أباد» بالمدينة، وداهمت منازل المواطنين.

قلق دولي من قمع النظام الإيراني للاحتجاجات

وأعلن البيت الأبيض، أنه قلق بشدة من استمرار قمع النظام الإيراني للاحتجاجات، وقال إننا نواصل مراقبة برنامج إيران النووي بقلق شديد.

وقال المندوب الأمريكي الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد لقائه مع نشطاء إيرانيين أنه ليس هناك وقت أفضل من الآن للمجلس للرد على قمع النظام الإيراني، مؤكدًا أنه للشعب الإيراني الحق في المطالبة بمحاسبة نظامه.

مطالبات أوروبية بطرد الدبلوماسيين الإيرانيين

وأكد ممثل السويد في البرلمان الأوروبي، تشارلي ويمرز، في اجتماع البرلمان حول احتجاجات إيران أنه يجب أن ندرج الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الإرهاب، مطالبًا بطرد الدبلوماسيين الإيرانيين من أراضي الاتحاد الأوروبي وإغلاق سفاراتهم.

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الكلمات الدلالية:
إيران الحرس الثوري المفقودين طهران لجنة متابعة الموقوفين مئات المحتجين

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