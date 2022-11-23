أمريكا تكشف موعد تحديد سقف أسعار النفط الروسي

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية توقعه بأن تعلن مجموعة الدول السبع قريبًا عن سقف أسعار صادرات النفط الروسية.

وأوضح المسؤول أن المجموعة ستعدل المستوى على الأرجح بضع مرات في السنة وليس شهريا، مضيفا: من المقرر أن تبدأ مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في تطبيق سقف أسعار الصادرات المنقولة بحرا من النفط الروسي في الخامس من ديسمبر، لمعاقبة موسكو على أزمة أوكرانيا.

القرار يستهدف تقليل عائدات النفط

ويستهدف القرار تقليل عائدات النفط لآلة الحرب الروسية مع الحفاظ على تدفق الخام إلى الأسواق العالمية ومنع ارتفاع الأسعار ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحد الأقصى لصادرات المنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير.

من جهته، قال المسؤول بالخزانة الأمريكية للصحفيين إن الاتحاد الأوروبي يتشاور مع الأعضاء بشأن سقف السعر.

وأضاف: “نأمل أن ينتهوا من تلك المشاورات في وقت قريب نسبيا وأن يضعونا في موقف يمكن لتحالفنا بأكمله أن يعلن فيه السعر”.

ويسمح سقف السعر للشركات بتقديم خدمات تشمل التأمين والشحن والتمويل لواردات النفط الروسية لأعضاء التحالف، طالما أن شراء هذا النفط تم تحت سقف السعر.

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