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توضيح مهم من الزكاة والضريبة حول تمديد مبادرة «الإعفاء من الغرامات»
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توضيح مهم من الزكاة والضريبة حول تمديد مبادرة «الإعفاء من الغرامات»

توضيح مهم من الزكاة والضريبة حول تمديد مبادرة «الإعفاء من الغرامات»

توضيح مهم من الزكاة والضريبة حول تمديد مبادرة «الإعفاء من الغرامات»
٠٩:٢٤:٥٥ ص، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

نفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، صدور أي قرار بتمديد مدة مبادرة الإعفاء من الغرامات.

جاء ذلك في حسابها بموقع “تويتر”، ردًا على سؤال يقول: هل المبادرة تم تمديدها؟

وردت الهيئة بالقول: للتوضيح لك، تنتهي المبادرة في 30 نوفمبر 2022، وفي حال تم تمديد المبادرة سيتم الإعلان عن ذلك عبر موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والقناة الرسمية”.

شروط الإعفاء من الغرامات

وفي وقت سابق، كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن آلية الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات، مطالبة بسرعة التصحيح قبل موعد انتهاء المبادرة في 30 من نوفمبر الجاري.

وقالت الهيئة إن شروط الإعفاء من الغرامات كالتالي:

أولاً – شروط غرامة التأخر في التسجيل بالأنظمة الضريبية

1- التسجيل مع تحديد بداية وجوب التسجيل.

2- تقديم الإقرارات.

3- تسديد كافة المستحقات.

ثانيًا – شروط غرامات التأخر في سداد الضريبة أو التأخر بتقديم الإقرار الضريبي في كافة الأنظمة الضريبية

1- رفع الإقرارات اللازمة.

2- سداد كامل أصل دين الضريبة.

ثالثًا – شروط غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة

1- سداد كامل أصل دين الضريبة.

رابعًا – شروط غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية

1- تقديم الإقرارات.

2- سداد الضريبة.

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